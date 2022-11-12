В Волгоградском театре кукол представят премьеру спектакля «Таинственный незнакомец»

Волгоградский театр кукол представит зрителям премьеру. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский областной театр кукол 12 и 25 ноября 2022 года представит зрителям премьеру спектакля «Таинственный незнакомец». Это своя версия загадочной истории, которую Марк Твен так и не успел закончить. Главный посыл постановки - как человеку сохранить себя. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru с генерального прогона спектакля.

«Таинственный незнакомец» - это история о добре и зле, дружбе и любви, ненависти и предательстве, которая разворачивается в австрийском городке, куда заглянул Филипп Траум – ангел по имени Сатана. Пьесу для волгоградского театра кукол написал известный драматург Рагим Мусаев. Поставил ее худрук Астраханского театра кукол Сергей Балыков. Художник-постановщик – Елена Вершинина. В Волгограде уже знакомы с их творчеством.

В театре кукол премьера спектакля «Таинственный незнакомец». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В театре кукол премьера спектакля «Таинственный незнакомец». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В театре кукол премьера спектакля «Таинственный незнакомец». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В театре кукол премьера спектакля «Таинственный незнакомец». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В театре кукол премьера спектакля «Таинственный незнакомец». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В театре кукол премьера спектакля «Таинственный незнакомец». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В театре кукол премьера спектакля «Таинственный незнакомец». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В театре кукол премьера спектакля «Таинственный незнакомец». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В театре кукол премьера спектакля «Таинственный незнакомец». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В театре кукол премьера спектакля «Таинственный незнакомец». Фото: Геннадий БИСЕНОВ