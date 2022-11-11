12 информационных табло установили на дорогах в Волгограде и Волжском

Такие табло установили на въездах в город и в центре. Фото: АВО

На дорогах в Волгограде и Волжском в ноябре появилась новинка - 12 динамических информационных табло, которые будут сообщать автомобилистам о текущей обстановке на дороге, ограничениях и метеоусловиях. Передавать данные будет система управления транспортными потоками, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете информационных технологий Волгоградской области.

Поставили табло как часть интеллектуальных транспортных систем по регпроекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Текст и графику на табло выводят централизовано с единого пункта управления регионального центра управления транспортом.

По мнению чиновников, эти табло помогут автоматизация процессов по организации дорожного движения, повысят пропускную способность дорог двух главных городов региона, а также минимизируют время в пути для автомобилистов. Что в целом приведет к повышению безопасности дорожного движения.

В Волгограде информационные табло разместили на въездах в город на улице 40 лет ВЛКСМ, на Исторической и на пересечении улиц Генерала Романенко и Довженко. Также табло в сторону центра установили на пересечении улицы 64-й Армии и улицы Засекина, на пересечении улицы Неждановой и Третьей продольной, на Астраханском мосту, на Нулевой продольной и на пересечении шоссе Авиаторов с дорогой в Аэропорт, на пересечении Третьей продольной и улицы Менделеева. Также новинка появилась на пересечении проспекта Ленина и 7-й Гвардейской в сторону Красного и на пути из Латошинки в центр – на пересечении пересечение улицы Героев Тулы и дороги на Волжский.

В Волжском всего дно табло - на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького в сторону ГЭС.