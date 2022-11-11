Волгоградские национальные общины приехали в Мариуполь с гуманитарной миссией и накормили жителей узбекским пловом

Жителям Мариуполя понравилось угощение. Фото: Организаторы акции «Народы вместе – сквозь года».

В ноябре национальные общины Волгоградской области приехали в Мариуполь с гуманитарной миссией. В город, который после ожесточенных боев сейчас активно восстанавливается, привезли тонны овощей, продукты, одежду и обувь, военное снаряжение для наших защитников, а также поддержку от соотечественников.

Куратор акции «Народы вместе - сквозь года», председатель волгоградского Дома дружбы Казбек Фарниев рассказал сайту volgograd.kp.ru о том, как разные народы нашей необъятной страны объединились, чтобы помочь жителям освобожденных территорий почувствовать связь с Россией, частью которой они стали.

«НАМ НУЖНО СПЛОТИТЬСЯ»

Мариуполь – город, который вопреки всему выжил. Еще полгода назад он был практически полностью разрушен. На улицах - подбитые танки, сгоревшие машины, полуразваленные многоэтажки. Именно тогда представители волгоградских национальных общин впервые приехали в город.

Мариупольцы чувствуют поддержку соотечественников. Фото: Организаторы акции «Народы вместе – сквозь года».

- Глаза у людей были потухшие, в городе тишина. Сегодня в Мариуполе все иначе. Всюду кипит жизнь. Город восстанавливают 30 тысяч рабочих. То, что творят наши строители, из области фантастики, – поделился впечатлениями Казбек Фарниев. – Дороги, дома строятся с невероятной скоростью, а во взглядах мариупольцев светится надежда. Они увидели хорошее отношение и всегда очень радуются нашей встрече.

Волгоградские диаспоры приезжают в разные города Донбасса и для общения. А лучше всего сплачивает и располагает к душевному разговору общий стол.

По традиции готовят узбекский плов. Фото: Организаторы акции «Народы вместе – сквозь года».

- По уже сложившейся традиции мы приготовили узбекский плов на полторы тысячи человек. Нам активно помогали студенты и местные жители. В такие моменты мы как одна большая семья. Перед тем, как приступить к трапезе, развернули российский стометровый флаг – это тоже наша традиция. Для людей, которые были восемь лет в оккупации, это очень важно, - отметил Казбек Фарниев.

В эту поездку команда вручила ключи от внедорожника легендарному батальону «Алания», который героически стоит на рубежах Запорожья. Также военным передали квадрокоптер, буржуйки, фуру воды, медикаменты, продукты.

Жители развернули стометровый флаг. Фото: Организаторы акции «Народы вместе – сквозь года».

- Общение и диалог с людьми – это самое главное сейчас. Нам нужна связь друг с другом. Поэтому мы ездим сами, встречаемся с военными и жителями, обмениваемся информацией, даем им поддержку. В эти непростые и важные для нашей страны времена нам нужно показать сплочение. Мы никогда не забудем историю. Тем более те, кто родился в Сталинграде, - подчеркнул председатель волгоградского Дома дружбы Казбек Фарниев.

Отметим, что общероссийская акция «Народы вместе - сквозь года» реализуется ФАДН РФ, Домом народов России и Волгоградским Домом дружбы. Инициативу активно поддерживают национально-культурные объединения страны. Благодаря единству, россияне передали жителям новых территорий более 800 тонн гуманитарной помощи. Межнациональный десант побывал в Донецке, Луганске, Херсоне, Мариуполе, Волновахе, Северодонецке, Лисичанске и других городах Донбасса.