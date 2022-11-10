Районы, кварталы, жилые массивы: оператор выяснил, где живут самые общительные волгоградцы

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К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций в Волгограде.

Максимальная голосовая нагрузка зафиксирована в Дзержинском районе, являющимся самым густонаселенным, а дата-трафик – в Советском, он занимает самую обширную территорию. На втором месте по обоим показателям оказался Центральный район. Высокие результаты здесь связаны с деловой активностью: в будние дни количество абонентов МегаФона, которые пользуются связью в его границах, на 19% выше в сравнении с выходными. На третьем месте по интернет-активности — Кировский район, по голосовой — Краснооктябрьский.

Ежедневно волгоградцы совершают почти 9 млн звонков. Чаще всего звонят в микрорайонах 103, Канатном и 611, наименее общительны в хуторе Песчаный 1-й. При этом средняя продолжительность звонка примерно одинакова по всему городу и составляет 30 секунд.

Совокупный суточный интернет-трафик клиентов МегаФона в Волгограде превышает 170 Тб. Этого хватит на 3200 лет непрерывного просмотра видеороликов. Наибольшие объемы передачи данных приходятся на микрорайоны Сельскохозяйственный институт, 612 и Семь ветров. Однако в пересчете на одного абонента больше всего «качают» пользователи поселка Нижние Баррикады.

«От большинства российских городов Волгоград отличается своей протяженностью. Мы тщательно подходим к планированию инфраструктуры не только в центре города, где сосредоточена вся деловая жизнь, но и в промышленных зонах, спальных районах и новостройках. В этом году инженеры компании установили несколько базовых станций в крупных жилых комплексах города. Улучшение связи затронуло жителей более семи тысяч квартир», — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.