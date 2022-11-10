Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Представители региональных отделений Российского движения школьников и движения «Юнармия», их наставники и учителя сегодня собрались в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого на традиционный ежегодный слет. Лучшие их них получили награды. Благодарности и благодарственные письма губернатора и правительства региона, а также общероссийских представительств детских движений вручил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

«Вы самые лучшие, самые искренние, самые патриотичные – проще говоря, самые-самые. Вы – наша опора в будущем. Мы очень рассчитываем, что такие люди, как вы, будут двигать нашу страну вперед к новым победам. Успехов вам!» – обратился к собравшимся Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Слет РДШ и юнармейцев проводится в Липецкой области в шестой раз. В этом году его участниками стали около 700 представителей из городов и районов. Помимо награждения и концерта для гостей слета были устроены фотозоны и интерактивные площадки, посвященные деятельности РДШ и Юнармии. Завершилась программа церемонией принятия Клятвы юнармейцев. Организаторами слета выступил Г(О)БУ «Центр молодежи» при поддержке управления молодежной политики Липецкой области, региональных отделений РДШ и Юнармия.

Липецкое региональное отделение РДШ объединяет более 45 тысяч школьников. Юнармия насчитывает 20 отделений во всех муниципалитетах, а численность их участников суммарно составляет более 7000 человек.