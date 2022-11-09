Важно, чтобы полис омс был действующим

Фото: Архив КП

Полис ОМС бессрочный, и менять его, например, при смене страховой медицинской организации не нужно

Но бывают ситуации, когда полис ОМС подлежит замене. Например, девушка вышла замуж и сменила фамилию или в полисе ОМС допущена опечатка.

Есть и другие поводы, когда необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию, чтобы не возникло непредвиденных проблем с полисом ОМС. Ведь очень ВАЖНО, чтобы полис ОМС всегда оставался действующим и отображался в личном кабинете портала госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Если полис ОМС действующий, то через личный кабинет портала госуслуг можно записаться на прием к врачу, ознакомиться со стоимостью оказанной медицинской помощи за счет средств ОМС. По полису ОМС Вы имеете право получать медицинскую помощь на всей территории РФ, в том числе сделать прививку, пройти профосмотр, диспансеризацию, углубленную диспансеризацию в связи с перенесенным ковид-19, пройти медицинскую реабилитацию.

Все сведения о полисе ОМС передаются страховыми медицинскими организациями в территориальный фонд ОМС, затем эти сведения собираются в единый регистр застрахованных (на основании Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ», далее ФЗ № 326-ФЗ).

В каких случаях ОБЯЗАТЕЛЬНО обратиться в свою страховую медицинскую организацию для уточнения данных, оформления или переоформления полиса ОМС:

• у Вас сменились фамилия, имя, отчество или паспортные данные, например, по достижении 20 или 45 лет;

• Вы потеряли паспорт, и Вам выдали новый;

• на момент получения полиса ОМС у Вас был вид на жительство иностранного гражданина, а теперь Вы получили гражданство РФ;

• Вы сменили место жительства (место регистрации);

• у Вас изменился СНИЛС, либо Вы его не предоставили при получении полиса;

• Ваш ребенок получил паспорт гражданина РФ по достижении 14 лет;

• Вы еще не получили полис ОМС единого образца.

С 1 декабря 2022 года в системе ОМС Российской Федерации ведение единого регистра застрахованных (ЕРЗ) будет осуществляться в единой государственной информационной системе РФ, которая будет формироваться с учетом сведений о полисах ОМС. Сведения о гражданах будут сверяться с информационными базами иных органов государственной власти (ЗАГС, ПФР, отделения миграционной службы и др.). В связи с этим существует большая вероятность того, что не пройдут такую актуализацию записи о застрахованных в системе ОМС лицах, у которых произошли существенные изменения персональных данных, о которых граждане не сообщили в свою страховую компанию.

Данная обязанность обладателей полисов ОМС закреплена Правилами ОМС: застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.

В связи с вышеизложенным, в целях исключения рисков невключения Вас в единый регистр застрахованных лиц и отказов в получении бесплатной медицинской помощи по программам ОМС ООО «Капитал МС» (прежнее наименование - РГС-Медицина) рекомендует срочно обратиться в свою страховую компанию для актуализации полиса.

Контакты страховой медицинской организации, оформившей полис ОМС, размещены на обратной стороне полиса ОМС, адреса офисов - на официальном сайте Территориального фонда ОМС или страховой компании, сайт ООО «Капитал МС».

Вопросы по актуализации, оформлению и переоформлению полиса ОМС можно задать по телефонам контакт-центра Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области:

При обращении в страховую медицинскую организацию при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Реклама. ООО"Капитал МС".