В Волгограде на Масленицу 26 февраля сожгли 8-метровое чучело в ЦПКиО

Чучело сгорело быстро. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В прощеное воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда проводили зиму и сожгли восьмиметровое чучело Масленицы. Тысячи волгоградцев 26 февраля 2023 года пришли посмотреть на финальный аккорд главного городского празднества в ЦПКиО, а заодно поучаствовать в народных гуляньях, молодецких забавах и поесть блинов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На Масленицу в ЦПКиО пришли тысячи волгоградцев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ЦПКиО в этот день волгоградцы развлекались на разных праздничных площадках. На Масленицу в парке работали 20 точек общепита не только с традиционными блинами, но и шашлыками, и мексиканскими блюдами. На сцене и вокруг нее пели и танцевали, развлекали народ скоморохи. Желающие могли окунуться в чан с горячей водой на глазах изумленной публики. А кульминацией проводов зимы и встречи весны в Волгограде в 17.00 стало сожжение наряженного 8-метрового чучела под контролем пожарных.

Несмотря на дождь и не самую приятную погоду, волгоградцы остались довольны праздником на Масленицу. Тем более, что народные гулянья развернулись во всех районах в течение нескольких дней.

Еще больше фото с праздника проводов зимы в ЦПКиО смотрите в нашем фоторепортаже.