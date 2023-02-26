Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 февраля 2023 19:38

В Волгограде на Масленицу 26 февраля сожгли 8-метровое чучело в ЦПКиО

Тысячи волгоградцев пришли посмотреть на это в парк
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Чучело сгорело быстро.

Чучело сгорело быстро.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В прощеное воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда проводили зиму и сожгли восьмиметровое чучело Масленицы. Тысячи волгоградцев 26 февраля 2023 года пришли посмотреть на финальный аккорд главного городского празднества в ЦПКиО, а заодно поучаствовать в народных гуляньях, молодецких забавах и поесть блинов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На Масленицу в ЦПКиО пришли тысячи волгоградцев.

На Масленицу в ЦПКиО пришли тысячи волгоградцев.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ЦПКиО в этот день волгоградцы развлекались на разных праздничных площадках. На Масленицу в парке работали 20 точек общепита не только с традиционными блинами, но и шашлыками, и мексиканскими блюдами. На сцене и вокруг нее пели и танцевали, развлекали народ скоморохи. Желающие могли окунуться в чан с горячей водой на глазах изумленной публики. А кульминацией проводов зимы и встречи весны в Волгограде в 17.00 стало сожжение наряженного 8-метрового чучела под контролем пожарных.

Несмотря на дождь и не самую приятную погоду, волгоградцы остались довольны праздником на Масленицу. Тем более, что народные гулянья развернулись во всех районах в течение нескольких дней.

Еще больше фото с праздника проводов зимы в ЦПКиО смотрите в нашем фоторепортаже.

Традиционная забава стала символом прощания с зимой.

Традиционная забава стала символом прощания с зимой.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КАРТИНА ДНЯ