Гулянья на Масленицу в прощеное воскресенье устроят в семи районах Волгограда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прощеное воскресенье, 26 февраля 2023 года, в семи районах Волгограда устроят народные гулянья на Масленицу. Главной городской площадкой праздничных мероприятий станет ЦПКиО. Сожгут чучело, угостят блинами и развлекут песнями, играми, народными забавами и скоморохами и в других местах. Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить на Масленицу 26 февраля 2023 года в Волгограде.

Учтите, что подъезды к ЦПКиО в Волгограде в этот день перекроют, стоянку и парковку рядом с парком запретят. А алкоголь не будут продавать в магазинах в часы народных гуляний рядом со всеми площадками.

Куда сходить в Волгограде на Масленицу 26 февраля 2023 года

Тракторозаводский район отметит Масленицу 26 февраля 2023 года в 11.00 - у ДК поселка Водстрой, , в 13.00 - лофт-пространство «Фабрика» (ул. Гроссмана, 6).

Краснооктябрьский район будет отмечать Масленицу 26 февраля 2023 года в 11.00 - в парке Гагарина.

Центральный район: 26 февраля 2023 года с 12.00 до 17.00 ждет на Широкую Масленицу в ЦПКиО и в Комсомольском саду.

Дзержинский район устроит гулянья 26 февраля 2023 года на Масленицу в 12.00 - в парке Семейный.

Ворошиловский район отмечает Масленицу 26 февраля 2023 года в 12.00 на площадке у ТЦ Ворошиловский, Кировский район: в 12.00 - в ЖК Санаторный.

Красноармейский район на Масленицу 26 февраля 2023 года соберется в 10.00 - в р.п. Южный, в 11.00 - в Центре народного творчества (б-р Энгельса, 1а), в 14.00 гулять будут на площадке у ТЦ «Юбилейный».

Также развлекательные программы на Масленицу 26 февраля 2023 года подготовили краеведческий музей и торговые центры.

Полная программа мероприятий на Масленицу 2023 в Волгограде здесь.