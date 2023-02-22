В Волгограде прошел митинг-концерт в честь Дня защитника отечества - фоторепортаж

Тысячи волгоградцев приняли участие в митинг-концерте
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В центре Волгограда 22 февраля состоялся митинг-концерт, который был приурочен ко Дню защитника Отечества. На мероприятие на верхней террасе Центральной небрежной пришли тысячи горожан.
Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж митинг-концерта.
На мероприятии присутствовали студенты, общественники
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
У многих волгоградцев в руках были флаги России
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
По информации областной администрации, мероприятие на верхней террасе набережной посетили 5800 человек. Среди них - студенты, чиновники и депутаты, представители молодежных, патриотических и ветеранских организаций, участники специальной военной операции.
На набережной собрались около 5800 человек
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На верхней террасе у фонтана «Искусство» была установлена сцена. На ней выступили творческие коллективы города, среди них артисты «Волгоградконцерта», кадетский хор, ансамбли курсантов и полицейских.
На сцене выступил кадетский хор
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Молодежь пришла с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Также перед собравшимися с речью выступили ветераны, участники специальной военной операции на Украине, общественники. Представители молодежных патриотических организаций стояли с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Перед волгоградцами с музыкально-танцевальными номерами выступили артисты
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Мероприятие продлилось около часа
Фото: Геннадий БИСЕНОВ