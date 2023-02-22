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Общество22 февраля 2023 14:03

В Волгограде прошел митинг-концерт в честь Дня защитника отечества - фоторепортаж

В Волгограде на митинг-концерт пришли 5800 волгоградцев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Тысячи волгоградцев приняли участие в митинг-концерте

Тысячи волгоградцев приняли участие в митинг-концерте

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре Волгограда 22 февраля состоялся митинг-концерт, который был приурочен ко Дню защитника Отечества. На мероприятие на верхней террасе Центральной небрежной пришли тысячи горожан.

Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж митинг-концерта.

На мероприятии присутствовали студенты, общественники

На мероприятии присутствовали студенты, общественники

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У многих волгоградцев в руках были флаги России

У многих волгоградцев в руках были флаги России

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По информации областной администрации, мероприятие на верхней террасе набережной посетили 5800 человек. Среди них - студенты, чиновники и депутаты, представители молодежных, патриотических и ветеранских организаций, участники специальной военной операции.

На набережной собрались около 5800 человек

На набережной собрались около 5800 человек

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На верхней террасе у фонтана «Искусство» была установлена сцена. На ней выступили творческие коллективы города, среди них артисты «Волгоградконцерта», кадетский хор, ансамбли курсантов и полицейских.

На сцене выступил кадетский хор

На сцене выступил кадетский хор

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Молодежь пришла с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне

Молодежь пришла с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Также перед собравшимися с речью выступили ветераны, участники специальной военной операции на Украине, общественники. Представители молодежных патриотических организаций стояли с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Перед волгоградцами с музыкально-танцевальными номерами выступили артисты

Перед волгоградцами с музыкально-танцевальными номерами выступили артисты

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мероприятие продлилось около часа

Мероприятие продлилось около часа

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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