В Волгограде прошел митинг-концерт в честь Дня защитника отечества - фоторепортаж

Тысячи волгоградцев приняли участие в митинг-концерте Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре Волгограда 22 февраля состоялся митинг-концерт, который был приурочен ко Дню защитника Отечества. На мероприятие на верхней террасе Центральной небрежной пришли тысячи горожан.

Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж митинг-концерта.

На мероприятии присутствовали студенты, общественники Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У многих волгоградцев в руках были флаги России Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По информации областной администрации, мероприятие на верхней террасе набережной посетили 5800 человек. Среди них - студенты, чиновники и депутаты, представители молодежных, патриотических и ветеранских организаций, участники специальной военной операции.

На набережной собрались около 5800 человек Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На верхней террасе у фонтана «Искусство» была установлена сцена. На ней выступили творческие коллективы города, среди них артисты «Волгоградконцерта», кадетский хор, ансамбли курсантов и полицейских.

На сцене выступил кадетский хор Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Молодежь пришла с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Также перед собравшимися с речью выступили ветераны, участники специальной военной операции на Украине, общественники. Представители молодежных патриотических организаций стояли с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Перед волгоградцами с музыкально-танцевальными номерами выступили артисты Фото: Геннадий БИСЕНОВ