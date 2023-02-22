В Волгограде на Масленицу запретят продажу алкоголя

Алкоголь во время праздника не продадут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде из-за массовых народных гуляний на Масленицу запретят розничную продажу алкоголя и пива. Ограничения согласно региональному закону будут действовать несколько часов в 19 местах проведения праздничных мероприятий 24, 25 и 26 февраля 2023 года и затронут все районы города. Список таких мест, даты и время запрета на торговлю спиртным, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Где запретят продажу алкоголя в Волгограде на Масленицу 24, 25 и 26 февраля 2023 года

Красноармейский район

25 февраля 2023 с 13 до 15 часов – бульвар Энгельса от улицы Остравской до проспекта Героев Сталинграда

26 февраля 2023 с 10 до 12 часов – агитплощадка в рп. Южный

26 февраля 2023 с 11 до 13 часов – в районе центра народного творчества» (б-р Энгельса, 1а)

26 февраля 2023 с 14 до 16 часов – площадка перед ТЦ «Юбилейный» в границах улицы Вучетича и проспекта Героев Сталинграда

Кировский район

24 февраля 2023 с 12 до 15 часов – парк 50 лет Октября

26 февраля 2023 с 12 до 13 часов – ЖК Санаторный, улица Санаторная 2г - 6

Советский район

25 февраля 2023 с 11 до 13 часов - поселок Водный, улица Школьная, 4

25 февраля 2023 с 13 до 16 часов – площадь у ДК на Даугавской, 1

25 февраля 2023 с 13 до 16 часов – площадь у ДК в поселке Горьковский

Ворошиловский район

25 февраля 2023 с 12.30 до 13.30 – ул. Дивногорская, 102; с 13.30 до 14.30 – ул. Паши Ангелиной, 45; с 14.30 до 15.30 – Радомский сквер

26 февраля 2023 с 12 до 14 часов – площадка у ТЦ Ворошиловский

Дзержинский район

25 февраля 2023 с 10 до 12 часов – проспект Жукова, 133

26 февраля 2023 с 12 до 14.30 часов – парк Семейный

26 февраля 2023 с 11 до 13 часов - улица Полесская, 3а

Центральный район

26 февраля 2023 с 12 до 18 часов – Комсомольский сад

26 февраля 2023 с 12 до 17 часов – ЦПКиО

Краснооктябрьский район

26 февраля 2023 с 11 до 13.30 часов – парк Гагарина

Тракторозаводский район

25 февраля 2023 с 11 до 13 часов – улица Дзержинского, 28 и площадь Аттракционов на Спартановке.

ВАЖНО! Запрет на торговлю алкоголем на заведения общепита не распространяется. В Волжском 26 февраля 2023 года действуют такие же ограничения вблизи парков, где будут провожать зиму и гулять Масленицу.

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