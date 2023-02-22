Как будут работать поликлиники в февральские праздники и 8 марта 2023 в Волгограде и области

Врачи будут принимать пациентов и в праздничные дни. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все больницы и поликлиники Волгограда и области во время выходных и нерабочих праздничных дней с 23 по 26 февраля и 8 марта 2023 года перейдут на особый режим работы. Круглосуточно будут работать травмпункты и скорая помощь. С 8.00 до 20.00 можно будет вызвать врача на дом или записаться на прием через колл-центр «Службы 122». График работы медицинских учреждений области в праздники сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

Взрослые и детские поликлиники Волгограда и Волжского в февральские праздники и 8 марта 2023 года примут пациентов в кабинетах и отделениях неотложной помощи, работать они будут весь день - с 8.00 до 20.00. В поликлиниках ЦРБ области больных, которым срочно нужна помощь врача, будут принимать с 8.00 до 16.00. Лаборатории ПЦР-диагностики также подстроятся под график медучреждений. График приема каждая поликлиника должна разместить на своем сайте.

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и женские консультации в праздничные дни февраля и марта 2023 года продолжат работать в одну смену. Получить больничный лист и льготный рецепт волгоградцы смогут в часы работы врачей-специалистов.

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