В онлайн-кинотеатре PREMIER появились две серии мистического детектива «Сны» с Прилучным

Прилучный говорит, что эта его роль совсем не похожа на "Мажора". Фото: PREMIER.

С 3 ноября на платформе PREMIER выходит мистический детектив “Сны” с Павлом Прилучным. Пользователи уже могут эксклюзивно посмотреть 2 серии сезона, целиком он появится в онлайн-кинотеатре к 24 ноября.

По сюжету сериала, Женя Журавлева - внештатный сотрудник полиции. Она помогает раскрывать преступления благодаря невероятной способности: ей снятся провидческие сны в местах, где кто-то умер. Привлекший ее к работе в полиции капитан Макаров полагает, что это великий дар. Сама Женя считает свою способность проклятием. Так ли это? Журавлевой только предстоит разобраться, а заодно разобраться в себе, осмыслить причину появления этой способности и понять, что вся ее жизнь не то, чем кажется.

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсируют проект Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая. В главных ролях: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Оскар Кучера.

- Это первый мистический детектив, который мы продюсируем. Мы вложили в этот сериал много сил, чтобы зритель мог получить от него максимальное удовольствие. Здесь роскошные артисты, интригующие истории и потрясающие визуальные решения, - говорит в своей работе продюсер сериала Сарик Андреасян.

Сценарист Анна Кулаева раньше работала помощником судьи. Во многом благодаря ей в сценарии разворачиваются интересные детективные кейсы, которые в итоге переплетаются в единый организм.

- История появления самой идеи “Снов” очень необычна. Лиза Моряк рассказала мне, что она видит чужие сны, например, когда ночует в гостинице. После этого я подумал, что было бы интересно сделать сериал, в котором главная героиня видит чужие секреты, засыпая в местах, где другие люди совершили тот или иной поступок, - продолжает Сарик Андреасян.

- Женя Журавлева - это особенная роль в новом для меня образе и жанре. Я очень долго и серьезно готовилась к ней, сценарий очень многослойный и сложный с элементами триллера, мистики и детектива. Я сама выписывала всех персонажей и в буквальном смысле клеила их на стену, чтобы распутать дело! – призналась Лиза Моряк. - Съемки шли каждый день, я отдыхала не более 6-8 часов в сутки и снова приезжала на площадку, я жила своей героиней и не расставалась. С Павлом Прилучным работать классно - он лёгкий, весёлый, красивый молодой человек. На время проекта пришлось в него влюбиться, ведь романтическая линия с ним присутствует от начала и до конца.

- Идея сериала “Сны” мне понравилась тем, что это не просто детектив, рассказал исполнитель главной роли Павел Прилучный. - Тут есть мистическая составляющая, которая интригует зрителя. Всегда интересно узнать, что творится в голове у соседа. Наш сериал через сны главной героини дает возможность заглянуть и подсмотреть за другими персонажами. В этом проекте я снова играю полицейского, но в капитане Макарове нет ничего от образа "Мажора". Он совершенно другой - вдумчивый, рассудительный”.

О своей работе над сериалом рассказал и Оскар Кучера:

- Меня захватил сценарий. Это очень интересная, самобытная и уникальная история, когда главная героиня раскрывает убийства благодаря вещим снам. Мне также дико понравился мой персонаж следователь ФСБ, который понимает и принимает силу потустороннего мира. В сериале хорошие тексты, собралась отличная команда, с режиссером Давидом Дадунашвили у меня прекрасные отношения. Если будет второй сезон, я с огромным удовольствием продолжу сниматься, - уже успел заявить актер.