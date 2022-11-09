В Волгограде открыли современные кардио- и нейрореанимации в больнице №25

Новые реанимации оснащены всем необходимым. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В больнице скорой медицинской помощи №25 Волгограда открыли два современных реанимационных отделения - кардиологического и нейрологического профиля. Оба оснащены отечественным оборудованием и работают по принципу «чистых помещений». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 9 ноября осмотрел новые реанимации и рассказал о планах по созданию в стационаре урологического отделения, которого раньше здесь не было, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

У медиков 25-й больницы появились новые возможности для оказания экстренной помощи пациентам с сосудистыми катастрофами. Именно в эти реанимации попадают пациенты с инфарктами и инсультами. Тяжелых больных сюда везут со всего региона, в том числе на вертолете.

В каждой из двух реанимаций есть бокс-изолятор. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Маленькая техническая революция

- Для нас это колоссальное событие. У нас в больнице всегда были кардио- и нейрореанимации, но те условия, которые были ранее, не сопоставимы с теми, которые нам обеспечили сейчас, - подчеркивает главный врач больницы № 25 Марина Королева.

Обе реанимации сделаны по принципу «чистых помещений», как полностью изолированная капсула, помещаемая в проекцию отделения. Там есть автономное кондиционирование и вентиляция, а также бактерицидная обработка воздуха с тремя степенями фильтрации. Стены новых отделений обшиты антибактериальными панелями, они огнеупорные, их легко мыть. И, конечно, в реанимациях есть полный комплект новейшего оборудования, которое поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе.

Двери в палаты - бесконтактные, купейные. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- На базе стационара работают Региональный сосудистый центр для лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и Региональный сосудистый центр по борьбе с острым коронарным синдромом. Сегодня произошла реорганизация ядра этих центров. Вся дальнейшая реабилитация пациентов с инсультами и инфарктами определяется в первые часы – как поступил, как быстро оказали помощь. От первых минут в реанимации зависит все, - подчеркивает главврач.

Медсестра может быстро отреагировать и подойти к любому больному. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А в новеньких реанимациях пациентов ждут новые аппараты ИВЛ, мониторы и дефибрилляторы, инжекторы, инфузоматы, вакуум, функциональные кровати с противопролежневыми матрасами, система бесперебойного электроснабжения, мобильные аппараты УЗИ. Особые здесь даже воздух и обстановка. В зонах для пациентов и медперсонала специально сделали различное давление, чтобы инфекции «выдавливались» от пациентов в коридор.

Отделка и оборудование на 99% российские

Каждая реанимация рассчитана на 18 коек и зонирована по принципу шлюзов с бесконтактными откатными дверями, чтобы проще было провезти пациента на каталке.

- Наше отделение кардиореанимации существует уже очень давно. Мы часто переезжали, и к 2020 году инфраструктура была достаточно изношена. Теперь в отделении практически стерильный микроклимат и новое оборудование, полностью отвечающее нашим потребностям. Легче стало проводить санитарную обработку, грамотно построена логистика передвижения медперсонала, пациенты лучше себя чувствуют, - перечисляет заведующий отделением кардиореанимации Сергей Назаретский.

У каждой койки есть все необходимое оборудование. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По словам замглавврача Евгения Галкина, раньше медики реанимаций должны были просто разрываться между 6-7 палатами. Решением стал единый зал, где кровати отделены занавесками. Медсестра одновременно видит сразу нескольких пациентов и может быстро перейти от одного больного к другому, чтобы оказать помощь. Есть в реанимации и отдельная палата-изолятор. В случае выявления какой-либо инфекции у пациента, она полностью отделяется от всех остальных, чтобы больше никто не заразился.

Как отметил губернатор, это первый подобный объект, который сумели сделать по максимуму из отечественных материалов. И отделка, и оборудование в новых реанимациях на 99% российские. Качество не уступает зарубежным аналогам, при этом содержание, обслуживание и ремонт обойдутся дешевле. Медики не будут зависеть от поставок деталей и комплектующих из Европы, от санкций и курсов валют.

- Реализация подобных проектов - это хороший ответ всем скептикам, которые считают, что реализовать такие задачи с использованием российского оборудования невозможно. У нас получилось. Такую практику будем применять и в других лечебных учреждениях, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Новая урология

К ремонту отделений по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» приступили в августе 2021 года. Завершили работы в срок и даже чуть раньше. На этом модернизация 25-й больницы не завершится. Уже в 2024 году на базе многопрофильного стационара появится новое урологическое отделение.

Медики с властями строят дальнейшие планы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- К сожалению, урологического отделения здесь не было никогда, сегодня оно крайне необходимо и востребовано. В течение этого года приступим к проектированию, чтобы в 2024 году современное отделение уже работало, - заявил губернатор.

Закупят в больничный комплекс и дополнительное оборудование, которое необходимо медикам.