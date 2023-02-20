Волгоград – воин, Тамбов – оборотень, Рязань – Валькирия: дизайнер совместно с нейросетью очеловечил российские города

Такими предстают города в человеческом обличии. Автор: Кирилл Соловьев

С 16 февраля в Сети начали распространяться арт-изображения городов России в человеческом обличии. Буквально за пару дней они стали предметом восхищения, бурных дискуссий и исследований пользователей сразу нескольких соцсетей. Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Владивосток и многие другие города предстают в стиле стимпанк. И хотя, города больше похожи на супергероев, чем на обычных людей, они передают свои исторические черты и характерный колорит. Создает таких героических персонажей нейросеть Midjorney, но задумка очеловечить российские города пришла в голову графическому дизайнеру Кириллу Соловьеву.

Такими предстают города в человеческом обличии. Автор: Кирилл Соловьев

«Игры престолов» по-русски

Кирилл Соловьев живет в Москве и работает графическим дизайнером-универсалом и поэтому с нейросетями он на «ты». Идея воплотить города России в стиле стимпанк с элементами фэнтези пришла внезапно.

- Тестировал генерацию портретов в стиле d&d и один из них вызвал стойкую ассоциацию с Россией - это и было толчком, - делится дизайнер с корреспондентом volgograd.kp.ru. - Стилистику выбрал на основе книг Роберта Сальваторе (создал вселенную «Звездные войны») и Джорджа Р.Р. Мартина (автор цикла «Песнь Льда и Огня», более известная как «Игра престолов»). То есть, мрачно, но есть надежда. Я сгенерировал первую партию городов, а после второй волны это все завирусилось и разошлось по российскому сегменту сети.

Такими предстают города в человеческом обличии. Автор: Кирилл Соловьев

Но за необычные арты в стиле фэнтези нужно говорить спасибо не только нейросети Midjorney. Кириллу Соловьеву приходится устранять ошибки искусственного интеллекта, поскольку некоторые тонкости он не может уловить. В среднем, на создание 20 работ уходит по 12 часов.

- Что-то дорисовываю, оформляю. Самый долгий процесс - это создание запроса, я читаю про город, выделяю для себя какие-то его особенности и придумываю образ в голове, после чего создаю запросы нейросети, пока не получу результат похожий на задуманное. В среднем приходится делать 4-5 генераций, а малые народы она вообще с трудом рисует. Бывает трудности, когда искусственный интеллект никак не хочет формировать мое представление о городе. Так, через пот и слезы на Сочи я вообще начал нервничать, так как выдавать армянина-контрабандиста нейросеть отказывалась, - объясняет Кирилл.

Такими предстают города в человеческом обличии. Автор: Кирилл Соловьев

Волгоград - краш, южанки и северянки - на одно лицо

Теперь россияне следят за обновлениями на личной странице Кирилла Соловьева, заказывают изображения городов и удивляются тому, какими предстают привычные субъекты России. Один из последних представленных, благородный воин Волгоград – один из любимцев у подписчиков. Мужчина с копьем и в латах с легкой проседью в волосах представительницы прекрасной половины человечества уже окрестили «своим крашем», а также отметили, что это единственный персонаж со светом на картинке.

Такими предстают города в человеческом обличии. Автор: Кирилл Соловьев

- Волгоград - город-герой, но чтобы не использовать затасканые образы, я пошел по пути сильного, немного уставшего мужчины, который находится в дозоре в поле. Я долго пытался добиться от нейросети меча, но было только копье и палки. В итоге, не считая копья, образ соответствует тому, что я воображал в голове. Вообще Волгоград часто просили сделать, - рассказал Кирилл Соловьев.

Среди других «очеловеченных городов» и другие интересные образы: Феодосия и Ялта – две мистические сирены, Тамбов – молодой человек-оборотень, Рязань и Тула – воинственными Валькириями, Новосибирск, Мурманск и Южно-Сахалинск – нордические юноши, а Донецк – шахтер с розой. Радует глаз ухоженная русская красавица Москва, мрачный и серьезный Санкт-Петербург, пышнотелая Пермь, похожий на Диониса Краснодар, восточная красавица Уфа и многие другие

Такими предстают города в человеческом обличии. Автор: Кирилл Соловьев

- Я специально читаю про города, поэтому процесс долгий - Я учитываю и историю города и какие-то всеми известные вещи. Это не всегда понятно бывает, например, никто, похоже, не знает, что Хабаровск был чуть ли ни центром пивоварения и винокурен, отсюда и образ такой. Пивовар не может быть худым, - поясняет дизайнер.

Тем не менее, фанаты творчества отмечают – лица городов мужского рода всегда разнообразные, а вот девушки, хоть и очень красивы, но почти все на одно лицо. Что южанка Астрахань, что красавицы Центральной России Тверь, Рязань, Тула, что Забайкальская Чита – все будто сестры-близнецы.

- Нейросеть была обучена на доступных картинках, а там женщины преобладают одного типажа. Но и там отношение к прекрасному полу неоднозначное. Например, крупная Пермь вызвала шквал эмоций, - уточняет Кирилл Соловьев. – Вся фотография и арты построены на некотором усредненном чувстве прекрасного, и у мужчин разнообразия получается хоть и больше, но в итоге они тоже сводятся к европеоидному или азиатскому усредненному типу лица. Женщин надо более подробно описывать, чтобы получить разнообразие. Но чем длиннее запрос, тем больше ошибок делает нейросеть.

Такими предстают города в человеческом обличии. Автор: Кирилл Соловьев

Из нейросети – в видеоигры?

Сам автор признается – его личными любимчиками является один из самых необычных персонажей - Ханты-Мансийск и представитель родного города Кирилла – Ижевск. Их вполне можно принять за героев полномасштабной игры, но пока предложений о том, чтобы оживить очеловеченные города Кириллу Соловьеву не поступало.

- Было бы интересно, но вот на счет авторского права на изображение персонажей я уже задумываюсь. Арты стремительно расходятся по всему интернету, но редко, где упоминают автора, - делится дизайнер.

На вопрос – что же по итогу в борьбе за творчество победит: искусственный разум или же человек, Кирилл лаконично замечает:

- Нейросеть, как и любая автоматизация, заменит низший слой работников, но полностью от человека не избавится.

Автор, создавший очеловеченные города в стиле фэнтези, признается – у него есть еще идеи по совместной работе с нейросетями, но они не связаны с городами.

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