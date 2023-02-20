Народный дозор 2022: Выбери своего героя

Выбери народного героя - участвуй в голосовании! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Герои с большим и добрым сердцем, готовые броситься незнакомому человеку на помощь, живут среди нас. Среди волгоградцев немало людей, совершающих бескорыстные и храбрые поступки просто потому, что так нужно. Порой рискуя собственными жизнями, они бросаются в горящий дом, спасают умирающих детей, защищают стариков и женщин от мошенников, помогают беременным. Говорить о народных героях важно, особенно в наше время, когда обществу нужны реальные примеры того, как можно несмотря ни на что оставаться человечным.

Вот уже на протяжении 10 лет общественный совет ГУ МВД по Волгоградской области организует конкурс «Народный дозор». Своих героев выбирают, конечно же, сам волгоградцы. Интернет-голосование проводится на сайте «Комсомольской правды». Мы расскажем о наших земляках, которые в 2022 году проявили самые высокие моральные качества. Эти восемь историй трогают до глубины души и достойны самой высокой оценки.

ВОЛГОГРАДКИ СПАСЛИ ПЕНСИОНЕРОК ОТ МОШЕННИКОВ

Эти истории произошли в разницей в пару дней в Волгограде. В январе прошлого года 56-летняя пенсионерка едва не стала жертвой аферистов. Телефонные мошенники представились сотрудниками банка и сообщили, что на женщину пытаются оформить кредит. Чтобы избежать неприятностей, волгоградке предложили самой оформить займ и перевести средства на «безопасный счет». Перепуганная женщина поверила преступникам и пошла в кредитную организацию.

Валентину Королеву поблагодарили за гражданскую позицию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Повезло, что эмоциональное состояние женщины, которая у банкомата уже пыталась перевести 157 тысяч рублей, заметила Валентина Королева. Она выяснила причину, по которым пенсионерка пытается перевести столь крупную денежную сумму, убедила ее не совершать поспешных действий и посоветовала незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию. В дежурной части пенсионерке рассказали, что таким образом ее пытались обмануть злоумышленники. Проголосовать за Валентину.

Увы, аферистов в наши дни развелось много. Они обманывают людей каждый день. Благо, что есть такие люди, которые помогают доверчивым старикам. Так, Марина Федорушкина спасла 83-летнюю женщину и ее сбережения. К пожилой женщине на улице подошел незнакомец и сообщил, что у ее дочери серьезные проблемы, которые можно решить только деньгами.

Марина Федорушкина помогла пенсионерке сберечь деньги от мошенников. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пенсионерка поверила мужчине, так как давно не видела свою дочь, проживающую за границей, и согласилась проехать в банк. Взволнованная волгоградка обратилась к кассиру и сообщила о том, что ей необходимо срочно снять все сбережения со своих счетов. Сомнительная операция привлекла внимание руководителя офиса Сбербанка, которая подошла к пенсионерке и стала выяснить обстоятельства. К тому времени мужчина сбежал. Марина Федорушкина обратилась в полицию.

Проголосовать за Марину.

Впоследствии обеих женщин лично поблагодарил начальник Управления МВД России по городу Волгограду полковник полиции Дмитрий Возжаев.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СПАСЛИ 3-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА С ОТЕКОМ КВИНКЕ

Инспекторы ДПС 15 апреля прошлого года спасли жизнь 3-летнему ребенку. В тот день супруги вместе с долгожданным и любимым сыном ехали в Дубовку из Волгограда, где посещали врача. У мальчика была сильная аллергия. Но по пути малыш почувствовал себя плохо. Как позже выяснилось, у него начался отек Квинке. Родители поняли – нужно ехать в больницу.

Полицейские спасли ребенка с отеком Квинке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Отец так сильно переживал, что и не заметил, как стал нарушать ПДД. Он очень хотел как можно скорее доехать до медучреждения. Это заметили стоявшие на посту полицейские. Инспекторы ДПС остановили машину. Поняв, что водитель в отчаянии, старший лейтенант полиции Александр Бурмистров и капитан полиции Денис Мещеряков решили сопроводить автомобиль до самой больницы и включили громкоговоритель.

Но беда не приходит одна: машина, в которой находился ребенок, неожиданно сломалась. Полицейские бросились на помощь - пересадили мать с ребенком к себе в машину и за 10 минут домчались до центральной районной больницы Дубовки, где на пороге их уже ждали врачи. Ребенку провели необходимую терапию и вскоре ему стало легче.

Стражи порядка так переживали, что остались в больнице на случай, если вдруг понадобится их помощь. К счастью, врачи помогли малышу, его вовремя доставили в больницу. Лишь после этой новости полицейские уехали на службу.

Родители ребёнка поблагодарили сотрудников полиции за спасение сына, а также выразили глубокую признательность за неравнодушие к проблемам людей, сострадание, оперативность.

Проголосовать за Александра и Дениса

ИНСПЕКТОРЫ ГАИ СПАСЛИ 9-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА С ТРАВМОЙ ГОЛОВЫ

Еще один случай, заслуживающий внимания, случился 24 апреля в Городищенском районе. Селянин вез в больницу 9-летнего сына, который, играя во дворе, попытался забраться на дерево и упал, ударившись головой о землю. Отец доехал до поста ДПС и бросился к полицейским, чтобы узнать дорогу.

Стражи порядка помогли 9-летнему ребенку с травмой головы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Старшие лейтенанты Павел Николаенко, Максим Трифонов и Александр Бубнов также решили сопровождать машину, где находился ребенок, включив громкоговоритель.

Однако из-за оживленного движения мужчина стал отставать от патрульной машины. Мгновенно оценив ситуацию, полицейские пересадили мать с сыном к себе в машину и за несколько минут домчались до больницы. Ребенка срочно госпитализировали, и после проведения необходимой терапии, его состояние улучшилось. После того, как полицейские поняли, что жизни мальчика ничего не угрожает, они уехали.

Проголосовать за Павла, Максима и Александра.

СОТРУДНИК БАНКА ЗАЩИТИЛ СТАРУШКУ ОТ АФЕРИСТОВ

А это история о неравнодушном сотруднике банка, который спас 76-летнюю пенсионерку из Краснооктябрьского района от мошенников. 15 августа женщине позвонил незнакомец и по уже известной схеме убедил, что сбережения в опасности. Для защиты денег он предложил перевести их на «безопасный счет». Доверчивая волгоградка пошла в банк и хотела перевести 200 тысяч рублей на указанный счет.

Севак Василян уберег посетительницу от перевода денег аферистам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Однако бдительный работник банка Севак Василян обратил внимание на действия пенсионерки. Она нервничала и не могла снять средства. Мужчина подошел к ней и предложил помощь, расспросив о причинах ее состояния. Поняв, что старушку просто пытаются обмануть, он убедил ее не перечислять сбережения, а пойти в полицию.

В дежурной части пенсионерке, сообщили, что таким образом ее пытались обмануть телефонные аферисты.

Бдительному волгоградцу вручено благодарственное письмо.

Проголосовать за Севака.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЕРНУЛ 80-ЛЕТНЕГО ПЕНСИОНЕРА С ПОТЕРЕЙ ПАМЯТИ ДОМОЙ

А вот участковый ОП №6 УМВД по Волгограду Николай Бородин помог 80-летнему пенсионеру, потерявшему память, вернуться домой. Несчастный мужчина вышел из дома и не смог вернуться обратно. Горожане заметили его улице Казахской. Он не помнил, где живет и как его зовут. Неравнодушные волгоградцы вызвали полицию.

Полицейский помог пенсионеру с потерей памяти вернуться домой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Участковый смог разговорить пенсионера. Как оказалось, у него с собой есть водительское удостоверение. Сверившись с базами данными, полицейский довез мужчину до его дома. Родные уже места себе не находили, они не знали, где искать дедушку, который утром уехал на дачу, забыв дома телефон, и потерялся.

Родственники пожилого волгоградца выразили слова искренней благодарности неравнодушным людям, которые позвонили в полицию, а также участковому уполномоченному за помощь в возвращении домой их члена семьи.

Проголосовать за Николая.

РАБОТНИКИ САЛОНА СВЯЗИ УБЕРЕГЛИ ЖЕНЩИНУ ОТ ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ

Еще один яркий пример того, как важно обращать внимание на окружающих, показали сотрудники салона связи. В ноябре прошлого года в один из таких салонов пришла 61-летняя волгоградка. Она попросила менеджера перевести 243 тысячи рублей через терминал. Мужчина стал расспрашивать посетительницу, для чего. Поняв, что она едва не стала жертвой мошенников, сотрудники вызвали полицию.

Сотрудники салона связи спасли женщину от аферистов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Стражам порядка женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился работником банка. Злоумышленник сообщил о якобы списании денежных средств и потребовал перевести их на некий «безопасный» счет. А также рассказал, как себя вести с сотрудниками организации и не верить им, в случае, если они начнут препятствовать переводу денег. К счастью, пенсионерке встретились неравнодушные люди.

От руководства Управления МВД России по городу Волгограду за активную гражданскую позицию директору салона связи Руслану Адзиеву и менеджеру Гаяне Багоян были вручены благодарственные письма.

Проголосовать за Руслана и Гаяне.

ИНСПЕКТОРЫ ГАИ ПОМОГЛИ БЕРЕМЕННОЙ ДОЕХАТЬ ДО РОДДОМА

27 декабря капитан полиции Виталий Пивненко и старший лейтенант полиции Владимир Попов помогли беременной женщине быстро доехать до роддома, где через 7 минут она родила здорового сынишку. В тот день будущий отец вез жену в медучреждение и очень боялся, что не успеет. По пути он увидел патрульную машину и решил попросить о помощи. Супруга вот-вот должна была родить.

Стражи порядка довезли беременную женщину в роддом. Через 7 минут родился малыш! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Учитывая сложившуюся ситуацию и понимая, что своевременно приехать в медучреждение мужчина не успеет, приняли решение сопровождать машину супругов в роддом.

Полицейские включили звуковые и световые сигналы, и направились в городскую больницу. Прибыв в перинатальное отделение, наряд передал роженицу медикам. Очень вовремя, еще бы чуть-чуть и пришлось бы принимать роды в машине.

Первые слова поздравления с пополнением счастливый отец услышал от волгоградских госавтоинспекторов.

Проголосовать за Виталия и Владимира.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СПАС СЕМЬЮ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

Про капитана полиции Евгения Козянина знает вся страна – мужчина спас многодетную семью из горящего дома. Ранним утром 21 декабря сотрудник ГАИ ехал на службу. По пути он увидел столб дыма и, не раздумывая, повернул в сторону частного сектора в Кировском районе. Евгений первым приехал на помощь, вызвал спасателей, а сам бросился в охваченный пламенем дом.

Евгений Козянин спас семью из горящего дома. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Родители успели вывести двух детей на улицу, капитан полиции спас остальных - годовалого мальчика и его сестру Евгений на руках отнёс к прибывшей машине скорой помощи, а после в своем патрульном автомобиле отогревал восьмилетнюю девочку, которая была босиком.

В торжественной обстановке начальник Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко поблагодарил полицейского, отметив его смелость и решительность, проявленные в экстренной ситуации.

Проголосовать за Евгения.

Выбери своего героя!

Конкурс организован в формате голосования. Раз в 24 часа вы сможете проголосовать за участника конкурса, которого вы считаете наиболее достойным. Голосование продлится до 27 февраля 2023 года.

Набравшего наибольшее число голосов конкурсанта ждут сувениры от издания, а также фотоотчет и статья о победителе конкурса на сайте www.volgograd.kp.ru. Победители будут торжественно награждены правами Общественного совета при ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выбирайте и отдавайте свои голоса за достойного участника!

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