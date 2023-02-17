Запрос на уверенность в завтрашнем дне: сотой работой от журналистов юга стал материал о тенденциях донского телекома

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Юбилейным стал материал корреспондента ростовского издания «Городской репортер» Станислава Ключко «Переходящие тенденции и высокие скорости: каким был 2022 год для донского телекома».

В своей работе автор рассказал о ключевых трендах телеком-отрасли Ростовской области за 2022 год, привел примеры развития сетевой инфраструктуры и реализации значимых проектов. Большинство описанных решений Станислав подкрепил цитатами экспертов федеральных и региональных компаний.

«Я уже в пятый раз участвую в конкурсе”. В этом году решил представить обзорный материал по ИТ-трендам. Считаю, что сейчас телеком-отрасль — это не просто одна из сфер деятельности, но стержень вообще всех областей! Цифровизация уже коснулась большинства направлений повседневной жизни. На фоне постоянно поступающих тревожных сигналов обзор телеком-рынка представлялся мне актуальным как никогда. Разве что в период борьбы с коронавирусом было нечто подобное — тогда телеком столкнулся с небывалым спросом со стороны населения. Сейчас для общества актуальны хорошие новости, существует своего рода запрос на уверенность в завтрашнем дне. И телеком по итогам 2022 года такую уверенность дает», — рассказал Станислав Ключко.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» проводится двенадцатый раз подряд. Уже заявлено более 700 работ из разных регионов страны. Самая большая конкуренция за победу, как предполагают эксперты, развернется в номинациях «Интернет-СМИ» и «Телевидение» — на них приходится в среднем 2/3 от всех присланных работ. Традиционно в этом году наградят и авторов лучших материалов в трех спецноминациях: «Цифровизация региональных госуслуг» от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, «Научпоп про мобилу» от Tele2 и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

«Умные технологии находят свое применение в самых разных сферах нашей повседневной жизни. Бытовые вопросы проще решать с помощью умного домофона, роботов-пылесосов и светильников, которые подстраиваются под уровень освещения, а также счетчиков, автоматически отправляющих показания в управляющую компанию. Благодаря работе журналистов и блогеров люди быстрее разбираются в этих сервисах, отмечают их удобство и, в целом, легче адаптируются к изменениям», — отметил директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.

Прием заявок продолжается. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться и опубликовать свои материалы на официальном сайте проекта. Прием работ завершится 31 марта 2023 года.