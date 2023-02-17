Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалий организовали интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Игра состояла из четырех основных раундов. В первом разминочном этапе игроки за 15 секунд ответили на 20 вопросов по охране труда на производстве. В следующем туре эрудитам пришлось вооружиться полным комплектом своих знаний: им следовало ответить на десять вопросов в формате «Что? Где? Когда?».

На всех этапах правила игры были четко соблюдены: игрокам давалась минута на размышление, корректность ответов оценивали ведущий и компетентные эксперты, музыкальные паузы с живой музыкой и дружеская атмосфера сделали игру праздничной и приятной.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В соответствии с канонами игры самым интригующим моментом интеллектуального соревнования стал чёрный ящик, скрывающий важнейший компонент безопасности на предприятии - средства индивидуальной защиты.

В результате бурных обсуждений, напряжённой и интересной борьбы рейтинг знатоков возглавили участники команды «Безопасное производство». Строчкой ниже расположилась команда «СИЗ» и почетное третье место досталось команде «Самые изысканные знатоки».

Такие интеллектуальные игры проходят на предприятии регулярно и, по мнению участников и зрителей, стали существенным подспорьем в изучении вопросов промышленной безопасности и охраны труда.