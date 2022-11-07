Три подарка от Tele2: больше возможностей для насыщенного бизнес-понедельника

Фото: Tele2

Осталось всего три особенных дня – 7, 14 и 21 ноября, когда абоненты оператора могут выбрать сразу три подарка от партнеров компании.

Каждый день недели является ценным и важным. Но понедельникам досталась сложная задача – начинать рабочие будни. Чтобы сделать первый день недели не только насыщенным, но и максимально продуктивным и выгодным – воспользуйтесь идеальным комбо из трех бонусов от партнеров Tele2:

– Капучино в подарок в ресторанах «Вкусно – и точка». Начинать день со вкусным кофе по пути на работу или забегать за согревающим напитком, возвращаясь домой, – отличная традиция, способная зарядить хорошим настроением на всю неделю.

– Скидка 50 рублей в приложении Яндекс Go. С комфортом и без суеты проехать по городу, никуда не опоздать – для тех, кто ценит свое время и удобство. А еще в машине с водителем легко совершать звонки или просматривать рабочий чат.

– Три книги на ЛитРес в подарок. А также скидка 25% на весь каталог электронных и аудиокниг в сервисе. Можно выбрать литературу для саморазвития от топовых авторов или отдохнуть от рабочих задач за чтением вечной классики.

К слову, каждый понедельник можно собрать комбо под личные потребности, выбрав до трех подарков из расширенного списка предложений от партнеров. Акция «Понедельники» действует для всех клиентов Tele2 до 21 ноября 2022 года. Чтобы получить бонус, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2», для получения доступа к контенту Wink и Skillbox – перейти по ссылке. Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

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