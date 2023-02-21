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Общество21 февраля 2023 10:51

Волгоградцы могут 4 месяца платить за проезд в общественном транспорте по 23 рубля

Скидка в 7 рублей будет действовать при оплате картой со смартфона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
До середины лета ездить на общественном транспорте можно будет дешевле.

До середины лета ездить на общественном транспорте можно будет дешевле.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 1 марта 2023 года во всем общественном транспорте Волгограда и Волжского стартует совместная акция платежной системы «МИР» и перевозчиков – пассажиры могут получить скидку в 7 рублей при оплате проезда картой со смартфона. Билет на трамвай, троллейбус или автобус будет дешевле в течение 4 месяцев - до 30 июня 2023 года. Поездка обойдется в 23 рубля, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы на пресс-конференции в мэрии.

- Предложение действует на оплату разовых поездок во всем общественном транспорте Волгограда и Волжского на всех терминалах, где принимаются бесконтактные платежи, - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Чтобы ездить дешевле, нужно карту «Мир» любого банка загрузить в мобильное платежное приложение (Mir Pay или Samsung Pay) на поддерживающий NFC смартфон на базе Android и так расплачиваться за проезд. В этом случае поездка обойдется в 23 рубля. Если вы просто оплатите проезд банковской картой, скидки не будет, билет обойдется в 30 рублей. Напомним, при оплате наличными поездка стоит 32 рубля, по карте «Волна» - 24. Касается это троллейбусов, автобусов, трамваев и даже маршруток.

- У нас уже часть маршрутных такси у перевозчиков оборудованы валидаторами. Администрация города ведет работу, чтобы в ближайшей перспективе они были во всех маршрутках. На сегодняшний день они уже устанавливают эквайринг для оплаты банковскими картами, - отметил директор МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» Андрей Павленко.

По официальным данным, в Волгограде используют безналичную оплату проезда 80% пассажиров. Большая часть из них сейчас расплачивается транспортной картой «Волна».

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