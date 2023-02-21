Волгоградцы могут 4 месяца платить за проезд в общественном транспорте по 23 рубля

До середины лета ездить на общественном транспорте можно будет дешевле. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 1 марта 2023 года во всем общественном транспорте Волгограда и Волжского стартует совместная акция платежной системы «МИР» и перевозчиков – пассажиры могут получить скидку в 7 рублей при оплате проезда картой со смартфона. Билет на трамвай, троллейбус или автобус будет дешевле в течение 4 месяцев - до 30 июня 2023 года. Поездка обойдется в 23 рубля, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы на пресс-конференции в мэрии.

- Предложение действует на оплату разовых поездок во всем общественном транспорте Волгограда и Волжского на всех терминалах, где принимаются бесконтактные платежи, - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Чтобы ездить дешевле, нужно карту «Мир» любого банка загрузить в мобильное платежное приложение (Mir Pay или Samsung Pay) на поддерживающий NFC смартфон на базе Android и так расплачиваться за проезд. В этом случае поездка обойдется в 23 рубля. Если вы просто оплатите проезд банковской картой, скидки не будет, билет обойдется в 30 рублей. Напомним, при оплате наличными поездка стоит 32 рубля, по карте «Волна» - 24. Касается это троллейбусов, автобусов, трамваев и даже маршруток.

- У нас уже часть маршрутных такси у перевозчиков оборудованы валидаторами. Администрация города ведет работу, чтобы в ближайшей перспективе они были во всех маршрутках. На сегодняшний день они уже устанавливают эквайринг для оплаты банковскими картами, - отметил директор МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» Андрей Павленко.

По официальным данным, в Волгограде используют безналичную оплату проезда 80% пассажиров. Большая часть из них сейчас расплачивается транспортной картой «Волна».