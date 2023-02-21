В снегопад на трассе в Волгоградской области в ДТП с четырьмя машинами погибла женщина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Плохие погодные условия в Волгоградской области привели к страшной аварии на трассе. В Иловлоинском районе 21 февраля столкнулись 4 автомобиля, в том числе фура и внедорожник, который на прицепе вез катер. Около 11 часов на трассе Р-22 «Каспий» ДТП устроили грузовой автомобиль Mercedes-Benz, «Лада Гранта», Mitsubishi L200 с прицепом и Ford Fusion. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- В результате ДТП женщина-водитель автомашины «Лада «Гранта» от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, - отметили в региональной полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На месте происшествия работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства аварии. Движение на участке трассы не затруднено.

https://www.volgograd.kp.ru/online/news/5151658/Как установили полицейские, «Лада Гранта» выскочила на встречку, где столкнулась сначала с пикапом Mitsubishi, затем фурой Mercedes-Benz. После этого отечественную легковушку отбросило на свою полосу на Ford Fusion, в котором был установлен регистратор, снявший аварию на видео.

Отметим, утром Госавтоинспекция обратилась к волгоградским водителям соблюдать правила и скоростной режим из-за начавшегося снегопада. Автомобилистов просят отказаться от поездок на большие расстояния. В Волгограде на некоторых участках с подъемами образовались заторы.