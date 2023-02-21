Снежная каша, заторы на подъемах: в Волгограде снегопад затруднил движение на дорогах

В Волгограде осложнил дорожную ситуацию Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 21 февраля начался снегопад, который будет идти весь день. Осадки сразу же осложнили ситуацию на дорогах. После полудня пробки оцениваются в 5 баллов. Фиксируется наиболее затрудненные участки, куда были направлены дополнительные наряды полиции.

В центре города пробки пока не образуются Фото: Эдуард Пальгунов

- Осложнено движения транспорта на следующих участках дорог: на мосту ВДСК в Красноармейском районе, на подъеме по проспекту Университетский в районе СХИ, на пересечении 3-й Продольной магистрали с ул. Неждановой, на улице Череповецкая в районе путепровода, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Водителей просят не оставлять машины на проезжей части и в тех местах, где парковка запрещена. Не следует выезжать на загруженный перекресток – это перекроет проезд другим автомобилям.

- Избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, - отметили в региональной полиции.

На проезжей части образовалась каша из-за снега и реагентов Фото: Эдуард Пальгунов

На дорогах Волгограда образовалась снежная каша из-за отсутствия мороза. Температура воздуха составляет +1 градус. В мэрии отметили, что дороги обрабатываются спецтехникой, на проезжую часть наносятся песко-соляная смесь и бишофит. Но на тротуарах пешеходы вынуждены сами протаптывать себе дорожки, они пока не чистятся.

На пешеходных дорожках снега не мало, людями сами протаптывают себе путь Фото: Эдуард Пальгунов

Сложные участки из-за осадков и метели могут возникать и на трассах в Волгоградской области. Автомобилистов просят во вторник отказаться от поездок на дальние расстояния.