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Общество21 февраля 2023 9:56

Снежная каша, заторы на подъемах: в Волгограде снегопад затруднил движение на дорогах

На дорогах Волгограда из-за снегопада образовались пробки днем 21 февраля
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде осложнил дорожную ситуацию

В Волгограде осложнил дорожную ситуацию

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 21 февраля начался снегопад, который будет идти весь день. Осадки сразу же осложнили ситуацию на дорогах. После полудня пробки оцениваются в 5 баллов. Фиксируется наиболее затрудненные участки, куда были направлены дополнительные наряды полиции.

В центре города пробки пока не образуются

В центре города пробки пока не образуются

Фото: Эдуард Пальгунов

- Осложнено движения транспорта на следующих участках дорог: на мосту ВДСК в Красноармейском районе, на подъеме по проспекту Университетский в районе СХИ, на пересечении 3-й Продольной магистрали с ул. Неждановой, на улице Череповецкая в районе путепровода, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Водителей просят не оставлять машины на проезжей части и в тех местах, где парковка запрещена. Не следует выезжать на загруженный перекресток – это перекроет проезд другим автомобилям.

- Избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, - отметили в региональной полиции.

На проезжей части образовалась каша из-за снега и реагентов

На проезжей части образовалась каша из-за снега и реагентов

Фото: Эдуард Пальгунов

На дорогах Волгограда образовалась снежная каша из-за отсутствия мороза. Температура воздуха составляет +1 градус. В мэрии отметили, что дороги обрабатываются спецтехникой, на проезжую часть наносятся песко-соляная смесь и бишофит. Но на тротуарах пешеходы вынуждены сами протаптывать себе дорожки, они пока не чистятся.

На пешеходных дорожках снега не мало, людями сами протаптывают себе путь

На пешеходных дорожках снега не мало, людями сами протаптывают себе путь

Фото: Эдуард Пальгунов

Сложные участки из-за осадков и метели могут возникать и на трассах в Волгоградской области. Автомобилистов просят во вторник отказаться от поездок на дальние расстояния.

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