Ихтиолог рассказал, как повлияет коммунальная авария в Волгограде на рыбу в Волге

Стоки огромным потоком стекали прямо в Волгу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из-за коммунальной аварии на коллекторе в Волгограде тонны канализационных стоков попали в Волгу. Загрязнение реки может иметь серьезные последствия, причем не исключен отложенный эффект. О том, как повлияет ситуация на рыбу и биоразнообразие Волги, сайту volgograd.kp.ru рассказал Главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев.

- Эта авария в любом случае негативно скажется на биоразнообразии Волги, - считает Сергей Яковлев. – Все будет зависеть от количества попавших в реку загрязняющих веществ и их концентрации. В условиях низкой температуры воздуха и воды в Волге ситуация с загрязнением воды неоднозначна. Положительный момент в том, что болезнетворные бактерии при такой температуре не могут быстро размножаться. Попавшие в воду канализационные стоки быстрее разбавляются и не достигают опасных для рыбы концентраций.

Отягчающим фактором может стать то, что в коллектор, который обслуживал два района Волгограда, могли уходить стоки и от промышленных предприятий. Сейчас специалисты взяли пробы воды, проводят исследования.

По мнению эксперта, последствия могут иметь отложенный эффект. Находившаяся в фекальных стоках органика осядет на дне, а весной, когда температура поднимется, это станет дополнительным загрязняющим фактором. В то же время Волга запустит механизм самоочищения воды. Отложения начнут перерабатываться и разлагаться.

- Численность тех видов, которые более требовательны к качеству воды, сократится или некоторые из них могут погибнуть. Например, личинки водных насекомых и раки. Те виды, которые легко переносят загрязнение, получат преимущество, - отмечает Сергей Яковлев.