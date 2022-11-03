Самые лучшие инвестиции

Фото: Ирина СИМОНОВА

Благодарность за социальные достижения компания получила во время праздника Дня народного единства в одной из школ города Котельниково.

В 2022 году «ЕвроХим-ВолгаКалий» направил 2,1 миллиона рублей на модернизацию столовой школы № 2 города Котельниково. Ранее на средства предприятия в этом учреждении были проведены противоаварийные ремонтные работы, ремонт и оснащение кабинета химии.

Открытие обновленной столовой состоялось накануне Дня народного единства – праздника сплоченности, единения в добрых делах и патриотизма. Коллектив школы и ученики пригласили на свое торжество исполнительного директора «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгения Сахарова и главу Котельниковского муниципального района Сергея Понкратова.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Это очень важно для всех нас, - отметила директор школы Ольга Колесникова. - Мы очень рады, что у нас есть надежный партнер в лице мощного градообразующего предприятия, которое активно содействует развитию нашего города и региона. Благодаря поддержке компании мы смогли сделать условия обучения в нашей школы более комфортными».

«ЕвроХим-ВолгаКалий» вносит большой вклад в развитие сферы образования и на региональном уровне. При содействии предприятия в «Волжском политехническом техникуме» открыто обучение по новой специальности. Теперь молодые волгоградцы будут изучать «Подземную разработку месторождений полезных ископаемых» на современном оборудовании и в новых кабинетах, созданных при участии компании.

В числе социальных достижений «ЕвроХим-ВолгаКалия» и победа заявки на создание парка «Аксайская Дубрава» во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году». Благодаря этому достижению на благоустройство городской территории из федерального бюджета будет выделено 85 миллионов рублей.

Всего на развитие инфраструктуры города и региона только в 2022 году компания привлекла более 100 миллионов рублей.

Достижения предприятия в организации ремонта школьной столовой и большой вклад в развитие социальной инфраструктуры Котельниково отмечены благодарственным письмом главы Котельниковского района.