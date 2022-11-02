Игорь Артамонов открыл первый в Липецкой области военно-патриотический лагерь «Авангард»

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Первый в Липецкой области военно-патриотический лагерь «Авангард» начал свою работу. Открытие состоялось сегодня с участием губернатора Игоря Артамонова. Руководитель региона пообщался с участниками первой смены и посмотрел, как организованы их быт и обучение.

«Замечательные условия для проживания и обучения. А самое главное – здесь интересно. Отличная материальная база, профессиональные преподаватели. Ребята должны становиться мужчинами, которые будут любить свою Родину и будут её защищать. Уверен, что подготовка в этом лагере многому научит будущих защитников», – отметил губернатор.

Лагерь рассчитан на одновременное обучение 120 курсантов. Учебные сборы для старшеклассников длятся пять дней. Под руководством опытных инструкторов и педагогов здесь будут изучать несколько военно-учётных специальностей.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Здесь оборудован интерактивный тир, есть класс по тактической медицине, кабинет по сборке-разборке оружия. Преподают робототехнику и информационную безопасность. Созданы условия для тренировок на свежем воздухе – скалодром, верёвочный городок, лазертаг.

В рамках обучения в лагере запланированы встречи с земляками-героями, действующими офицерами, которые представляют различные рода войск, ветеранами боевых действий. Сегодня экспозицию оружия представило управление ФСБ России по Липецкой области.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

На подготовку к запуску военно-патриотического лагеря «Авангард» было направлено более 40 млн рублей. В следующем году на развитие проекта выделят ещё более 70 млн рублей. Будет завершено строительство многофункциональной полосы препятствий, тактического учебного поля, тира, спортивных площадок и строевого плаца.