Александр Блошкин принял участие в Межпарламентской встрече Кузбасс-Волгоград

Фото: пресс-служба Парламента Кузбасса

Спикер регионального парламента отметил, что визит волгоградской делегации во главе с губернатором, Героем России Андреем Бочаровым в город Кемерово - знаковое событие, особенно в преддверии празднования 80-летия Сталинградской Победы. «В эти дни здесь у нас есть поистине уникальная возможность поклониться памяти сибиряков, героически защищавших наш родной город во время Сталинградской битвы, битвы, перевернувшей ход мировой истории и предопределившей победоносный итог Великой Отечественной войны», - сказал Александр Блошкин.

В сражении на Волге участвовали 25 сибирских дивизий и четыре бригады. Многие воины навечно остались лежать в сталинградской земле.

Торжественное открытие 3 ноября в Кузбассе мемориала Героям-сибирякам станет одним из значимых событий в череде всероссийских мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею Сталинградской Победы. В центре композиции скульптура солдата с девочкой на руках - точная копия памятника Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Его прототипом стал подвиг уроженца Кузбасса Николая Масалова, который, в том числе воевал и в Сталинграде. Фронтовик был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Славы III степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», другими знаками отличия. Он также удостоен высшей награды Кемеровской области - Кузбасса - «Герой Кузбасса».

«То, что во всех регионах России задан вектор на сохранение исторической правды, патриотическое воспитание молодежи, дает уверенность в том, что будущие поколения россиян пронесут память о годах военного лихолетья, жителях и защитниках героического Сталинграда, подвиге народа, одержавшего Великую Победу в самой жестокой и кровопролитной войне против фашизма», - подчеркнул Александр Блошкин.

Фото: пресс-служба Парламента Кузбасса

Спикер регионального парламента отметил, что сегодня Волгоградская область, несмотря на объективные сложности, диктуемые реалиями последних лет, добилась видимых и существенных результатов по приоритетным направлениям и проектам развития. «В целях укрепления региональной экономики разрабатываются нормативные правовые акты, направленные на предотвращение негативных последствий, вызванных внешними факторами. Органы власти всех уровней, депутатский корпус, независимо от принадлежности депутатов к различным фракциям, работают в единой команде, и это приносит результаты. Модернизируются промышленные предприятия, наращиваются объемы финансовой помощи, предоставляемой муниципалитетам, продолжается обновление первичного звена здравоохранения и онкологической службы, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Промышленный комплекс Волгоградской области традиционно занимает лидирующие позиции среди субъектов Южного федерального округа. Развивается АПК: урожай зерновых в Волгоградской области в этом году составил 6,5 миллиона тонн. В Волгограде и области благоустраиваются территории, создаются современные зоны отдыха и досуга для всей семьи. Все эти положительные изменения стали возможны, в том числе, благодаря поддержке федеральной власти», - сказал Александр Блошкин.

Он также обратил внимание на то, что областной депутатский корпус не остается в стороне от событий, связанных с проведением специальной военной операции на Украине: «В июне этого года Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом Луганской Народной Республики. Депутаты Волгоградской областной Думы включились в работу по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса, оказывается всестороннее содействие в сфере здравоохранения, консультационное, методическое и правовое сопровождение по вопросам государственного устройства».

Завершая свое выступление, Александр Блошкин поблагодарил председателя Парламента Кузбасса Алексея Зеленина за предоставленную возможность принять участие в Межпарламентской встрече и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В ходе мероприятия участники рассмотрели целый ряд вопросов. В частности, речь шла об объектах увековечения исторической памяти, о муниципальных преобразованиях в Кузбассе (опыте перехода к одноуровневой системе), о реализации Стратегии развития Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года, о результатах и перспективах развития Северо-Кузбасской агломерации.

«Межпарламентское сотрудничество имеет большое значение для изучения и передачи опыта законотворческой деятельности, – сообщил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин. – Большинство проблем, которые решают региональные законы, близки и понятны каждому, вне зависимости от места проживания в России. Однако подходы к разработке законодательных решений, механизмы правового регулирования могут отличаться. Мы тщательно изучаем опыт других субъектов Российской Федерации: берем в работу лучшие практики и совершенствуем их, делимся своими проектами с коллегами».