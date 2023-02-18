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Происшествия18 февраля 2023 8:03

Волгоградец убил своего сына за пьянство

Следователи возбудили уголовное дело на 58-летнего подозреваемого
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде мужчина подозревается в убийстве собственного сына, который злоупотреблял алкоголем. Трагедия произошла в Красноармейском районе. Следователи возбудили уголовное дело на 58-летнего мужчину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области

- Как установили следователи регионального СКР, 15 февраля 2023 года подозреваемый пришел по месту жительства родственника в Красноармейском районе Волгограда и в очередной раз застал его в состоянии сильного алкогольного опьянения, - отметили в следкоме.

Отец разозлился на своего 34-летнего сына за алкогольный образ жизни. Начал его ругать, а затем избил руками и ногами. Сын потерял сознание. Его отец вызвал скорую помощь, но было поздно. 34-летний волгоградец скончался от травм до приезда медиков. Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма живота с разрывом печени, которая осложнилась травматическим шоком.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. 58-летний мужчина был задержан.

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