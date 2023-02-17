Ковид мутировал и стал заразнее, а больные вновь теряют обоняние: волгоградцев косит новая волна коронавируса

Волгоградцам рекомендуют вакцинироваться от гриппа и ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области всего за одну неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло сразу на 19%, сообщает Роспотребнадзор. За месяц количество пациентов с положительным тестом на ковид увеличилось в десять раз. Вирусологи говорят, что COVID-19 не просто остался, он мутировал в «кракен» и стал заразнее. Волгоградцы жалуются, что этой зимой болеют все чаще и тяжелее ОРВИ. Вирусологи рассказали «КП-Волгоград», почему так происходит и что делать.

«КОВИД НЕ УШЕЛ»

Для сравнения: 17 января было всего 14 инфицированных ковидом, а 17 февраля – 147, в том числе 3 детей. Это, конечно, в разы меньше прошлогодних цифр, когда за сутки заражались более 2 тысяч человек, однако радости этот факт не прибавляет.

- После затяжной зимы, когда иммунитет ослаблен легко подхватить любое заболевание. И коронавирусная инфекция не исключение, особенно, в межсезонье. Уже сейчас врачи констатируют факт прироста числа заболевших не только гриппом и ОРВИ, но и новой коронавирусной инфекцией. Причем среди заболевших, волгоградцы всех возрастов, - рассказала сайту volgograd.kp.ru заместитель главного врача по медицинской части Волгоградской областной инфекционной больницы № 2 Ирина Быкова.

Врачи говорят, что одной из причин резкого прироста заболевших стало отсутствие вакцинации. На сегодняшний день коллективный иммунитет в регионе составляет всего 4,9% из необходимых 60%. Многие расслабились и забыли про пандемию, однако коронавирус никуда не делся.

- Протекает заболевание ковидом уже с привычными нам симптомами – это высокая температура, слабость, одышка и если вовремя не обратиться к врачу, то могут возникнуть осложнения в виде ковидной пневмонии, поражения сердечно-сосудистой системы или респираторного дистресс-синдрома, - говорит Ирина Быкова.

Новая мутация COVID-19 – «кракен» - менее опасна, но более заразна.

- На протяжении последних пяти недель «кракен» активно распространяется по стране. Каждый день число заболевших растет. «Кракен» возвращает старые симптомы. Один из них – потеря обоняния, - прокомментировала доктор медицинских наук, профессор, заведующей кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, врач-аллерголог-иммунолог Элеонор Белан. - В целом он вызывает более легкое течение заболевания. Стоит учесть, что около 60% россиян вакцинированы. А так как «омикрон» и «кракен» - это лишь мутации, а не новый вирус, то прививка в какой-то степени защищает организм.

ПОЧЕМУ ВОЛГОГРАДЦЫ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ ОРВИ?

Помимо ковида среди жителей региона циркулируют другие вирусы - РС-вирус, аденовирус, риновирус. Не стоит забывать про грипп. Эти «болячки» вернулись с новой силой после того, как отменили жесткие ковидные меры.

- Принятые во время пандемии меры отработали на профилактику всех вирусов. Организм «подзабыл», поэтому сейчас после отмены этих мер люди могут болеть чаще, - считает иммунолог Элеонора Белан.

В любом случае при первых признаках заболевания нужно обратиться к врачу. Только специалист может поставить правильный диагноз и назначить лечение. Ведь, грипп, ковид и ОРВИ лечатся по-разному. Например, антибиотики, назначенные самому себе, могут только ухудшить состояние и вызвать осложнения.

- Не стоит халатно относиться и к ОРВИ. Если более трех дней на фоне лечения нет снижения симптомов заболевания, и продолжает держаться температура, то необходимо обязательно обратиться к врачу и не заниматься самолечением, - советует Ирина Быкова.

Добавим, что в регионе продолжается вакцинация от ковида и гриппа. Препаратов достаточно, сделать прививку можно во всех медучреждениях.