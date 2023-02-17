В Волгограде в музее «Сталинградская битва» отреставрируют панорамное полотно и диорамы

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде в музее-панораме «Сталинградская битва» стартуют масштабные реставрационные работы. Специалисты обновят главный экспонат учреждения – панорамное художественное полотно, а также диорамы на темы различных эпизодов битвы на Волге. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

- За годы, прошедшие с момента последней реставрации, на холстах и строительных конструкциях накопилось много пыли. Поэтому предполагается, прежде всего, осуществить обеспыливание художественных полотен и предметных планов панорамы и диорам, очистку предметов на них, а также восстановление их отдельных конструктивных деталей, - отметили в музее.

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

Также на панораме сражения на Волге заменят светоотражательный экран и металлические детали его каркаса.

На диорамах, если будет необходимо, выполнят перенатяжку холстов. Реставраторы укрепят красочный слой живописи на панораме и диорамах.

Работами займутся специалисты Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Руководителем реставрации стал художник Ивана Крившинко. По планам работы в музее-панораме пройдут до 9 мая.