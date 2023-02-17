В 2023 году в Волгограде отреставрируют 19 военных памятников

Башня танка Т-34 на закрытой территории завода Титан-Баррикады тоже в списке. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ближайшие два года в Волгограде отреставрируют 44 памятника защитникам Сталинграда и Царицына, которые являются объектами культурного наследия. В 2023-м обновят 19 мемориалов, еще для 25 сделают проектную документацию. Завершат работы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

В списке памятников более десятка танковых башен из комплекса «Передний край обороны Сталинграда в 1942 - 1943 годах». Больше всего мемориалов в этом году восстановят на Красном, в 2024-м – в Советском районе. Вошли в перечень и оставленные в назидание потомкам руины на Острове Людникова и на «Красном Октябре».

Какие памятники восстановят в 2023 году в Волгограде

В Тракторозаводском районе: памятник Дзержинскому на одноименной площади и три башни танков «Т-34» на улице Н. Отрады, 20б, у школы №87, на улице Тракторостроителей, 1а.

В Краснооктябрьском районе: башни танков «Т-34» в поселке Металлургов, между остановками «Площадь Возрождения» и «Улица 39-й Гвардейской», у моста на площади Возрождения, на Нижних Баррикадах на улице Прибалтийской, 16 и у мемориала «Остров Людникова», на территории завода «Титан-Баррикады». Братская могила в сквере 70-летия Победы, мемориал воинам-интернационалистам в парке Гагарина, монумент «Оборона Царицына» в сквере на площади Металлургов.

В Центральном районе - могила Якова Ермана в Комсомольском саду.

В Ворошиловском районе: братские могилы защитников Красного Царицына на улицах Пугачевской и Буханцева (Волгоград-2), также благоустроят территорию возле памятника морякам-североморцам у элеватора.

В Советском районе - башня танка «Т-34» на остановке «Зеленое кольцо».

Какие памятники отреставрируют в 2024 году в Волгограде

В Тракторозаводском районе: памятные знаки на месте боев артиллеристов-зенитчиков на повороте к алюминиевому заводу, три - на Алюминиевском кладбище, скульптуру «Защитникам Сталинграда благодарные тракторостроители» на площади Дзержинского.

В Краснооктябрьском районе: памятник Паникахе, руины дома директора завода на Нижних Баррикадах, руины центральной заводской лаборатории на «Красном Октябре».

В Ворошиловском районе: «ЗИС-5» на Автотранспортной, 29а, памятный знак в сквере на Радомской, могила Саши Филиппова в одноименном сквере, памятник сталинградским чекистам в одноименном сквере, памятник на братской могиле на кладбище Дар-Горы.

В Советском районе: памятники на братских могилах в поселке Песчанка, на Лысой горе, в поселках Гули Королевой, Водный, Верхняя Ельшанка, памятный знак «Концлагерь «Дулаг-205»» в поселке Горьковский, мемориальная доска в поселке Купоросный.

В Кировском районе: братская могила на въезде в хутор Песчаный-2 на Сарпинском и памятный знак в створе улицы Розовой.

В Красноармейском - памятный знак на месте переправы через Волгу в поселке Татьянка.