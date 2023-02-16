Грабили офисы микрозаймов и магазины в четырех регионах: в Волгограде под суд идет банда налетчиков из Подмосковья

Молодых людей задержали во время подготовки к очередному разбою. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде следователи главка МВД завершили расследование уголовного дела банды налетчиков, которые совершили 9 разбойных нападений на офисы микрозаймов и магазины в четырех регионах России в августе - сентябре 2021 года. Под суд идут 23-летний лидер ОПГ - особо опасный рецидивист из Московской области, а также его приятели 19 и 20 лет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

- Преступления были совершены на территории Московской, Рязанской, Самарской и Волгоградской областей, - рассказали в ведомстве.

В Волгограде банда за два дня отметилась в четырех налетах - на супермаркет в Дзержинском районе и три офиса микрозаймов на Тракторном. В сентябре 2021-го налетчиков задержали в Тракторозаводском районе, где они хотели ограбить салон сотовой связи.

Во время разбойных нападений молодые люди брали с собой на дело ножи, топоры и газовые пистолеты. Угрожали сотрудникам и забирали деньги из кассы. Лица прятали под медицинскими масками и капюшонами. Всего им удалось так похитить около 440 тысяч рублей.

Лидер банды свою вину в ходе следствия не признал, его подельники – частично. Дело передано в суд.