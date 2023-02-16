Мэрия Волгограда на 1,7 млрд рублей закупает еще 54 троллейбуса-гибрида

Новые машины выйдут на дороги в течение 2023 года. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде объявили электронный аукцион по отбору подрядчика, который поставит городу еще 54 троллейбуса-гибрида с возможностью автономного хода. Начальная, она же максимальная цена контракта - 1,73 миллиарда рублей. Эти машины пополнят парк МУП «Метроэлектротранс» и заменят устаревших «рогатых» на действующих маршрутах, а также выйдут на новые направления, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Поступать новые троллейбусы будут несколькими партиями в течение 2023 года, - рассказали в администрации Волгограда.

По техзаданию новые троллейбусы должны уметь разгоняться до 60 километров в час, мощности батареи должно хватать минимум на 20 километров автономного хода без контактной сети. Внутрь должно помещаться не меньше 90 пассажиров. В салонах должны стоять валидаторы для безналичной оплаты проезда, а также видеонаблюдение – в целях безопасности. Машины также должны быть оборудованы механическими аппарелями для посадки инвалидов на колясках.

Напомним, в 2022-м на дороги Волгограда уже вышли 56 подобных троллейбусов белорусского производства. Сейчас они перевозят пассажиров на маршрутах №8а и №10а.