«Кибербезопасный мир»: цифровой оператор в Волгограде провел лекции и мастер-классы для школьников

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Эксперт национального цифрового провайдера Татьяна Фокина в ходе лекционного занятия «Экология киберпространства» в Детско-юношеском центре Волгограда познакомила детей с требованиями безопасности поведения в сети, наиболее распространенными действиями мошенников и с вариантами защиты от них. По окончании теоретической части слушатели закрепили полученные знания, ответив на тестовые задания. «Ростелеком» также подготовил и провел образовательный квест по кибербезопасности. Школьники разгадали замысловатый ребус, удачное решение которого позволило предотвратить «хакерскую атаку».

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«Дети с раннего детства имеют доступ к смартфонам, компьютеру и пользуются интернетом. Поэтому рассказывать о правилах безопасности в сети надо как можно раньше. Это как объяснять ребенку, что такое хорошо, а что такое плохо. Задача, которую мы поставили перед собой, и состоит в том, чтобы разъяснять цифровые понятия подрастающему поколению, рассказать, как сохранить свою безопасность и обеспечить кибергигиену», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

В рамках областного фестиваля «Экопроект», цифровым партнером которого традиционно выступает «Ростелеком», специалисты компании совместно с педагогами мобильного подразделения детского технопарка «Кванториум Политех» провели мастер-класс «Мобильный страж кибербезопасности». Лицеисты пятых классов соревновались в управлении квадрокоптером, знакомились с VR-технологией и играли в подвижную игру с использованием шлема виртуальной реальности. Старшеклассники проверяли свои знания по кибербезопасности с помощью специально подготовленного организаторами квеста.

«Педагоги “Кванториума” всегда уделяют большое внимание теме цифровой безопасности, поскольку многие проекты наших учащихся связаны с работой в сети. "Ростелеком" оказывает неоценимую помощь, поддерживая своим участием наши задумки, а зачастую еще и выступает инициатором интересных форматов взаимодействия с ребятами», — отметила Светлана Бибик, руководитель структурного подразделения детского технопарка «Кванториум».

«Ростелеком» отметил лучших участников и наградил их памятными призами. Ученикам класса информатики лицея №10 представители компании вручили книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», созданную компанией как путеводитель по интернет-пространству. В книге подробно и увлекательно рассказано о том, с какими цифровыми рисками можно встретиться, путешествуя по сети, а также даны практические советы безопасного поведения. Электронная версия издания доступна на официальном сайте «Ростелекома».

«Ростелеком» на протяжении многих лет выступает цифровым партнером и активным участником мероприятий по кибербезопасности, проводимых детским технопарком «Кванторум Политех» в Волгограде и области. Эксперты компании в офлайн- и онлайн-форматах увлекают учащихся темой безопасности в интернете: читают курсы лекций, проводят мастер-классы с тестовыми заданиями, организовывают образовательные квесты.