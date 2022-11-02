Губернатор предложил построить в Волгограде резервные коллекторы канализации

Сейчас идут работы на второй ветке рванувшего коллектора. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока рабочие варят вторую нитку канализационного коллектора на месте коммунальной аварии в пойме Царицы в Волгограде, губернатор Андрей Бочаров предложил построить резервный, третий трубопровод для будущих поколений, чтобы обезопасить жителей от подобных ЧП на 50-100 лет вперед. Жилищное строительство в Советском районе развивается, потребность в этом коллекторе растет, заявил глава региона на выездном совещании оперштаба 2 ноября, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Работ на коллекторе еще много. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Необходимо в кратчайшие сроки в полном объеме устранить аварию и запустить работу системы в штатном режиме, после этого предлагаю совместно со специалистами проработать вопрос по дальнейшему улучшению качества работы всей канализационной системы Волгограда. Работы по созданию новых, дополнительных веток коллекторов, особенно на таких важных участках и проверке всей канализационной системы города на предмет ее соответствия нынешним требованиям. К этой работе необходимо приступить уже сейчас, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Рабочие варят вторую трубу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Всю канализацию нужно проверять

Как отметил губернатор, сегодня практически все канализационные стоки Волгограда проходят очистку на острове Голодном. Канализация из шести районов идет по двум проложенным по дну Волги дюкерам. От работоспособности системы канализации зависит не только жизнь города, но и дальнейшее социально-экономическое развитие и застройка областного центра. Но в каком состоянии находятся проложенные под землей коллекторы, по сути, сегодня никто не знает.

- Учитывая, что мы здесь видели, не исключено, что и на других участках были использованы трубы, не соответствующие требованиям. Авария может возникнуть в любой момент на любом участке и привести к очень тяжелым последствиям. Представьте, что эта авария могла произойти зимой. Подобное было в 1984 году, тогда восстанавливали больше месяца и заменили конструкции на те, что мы видели, которые за 20 лет пришли в негодность, превратились в песок, - отметил губернатор. – В итоге канализационные стоки шли не трубам, а по туннелю, который сформировала земля вокруг этих труб.

Масштаб разрушений после аварии в пойме огромен. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поэтому необходимо обследование действующего коллектора методом санации - прокола. Идея обследовать трубопровод открытым способом, перепахав для этого всю пойму, губернатору не нравится.

При санации ремонт пришедшего в негодность трубопровода и полную или частичную замену его участков ведут бестраншейным способом, не перерывая дороги и дворы. По словам замгубернатора Олега Николаева, сейчас власти изучают несколько технологий. Например, релайнинг, этот метод также называют «труба в трубе», когда после очистки от коррозии в старые трубы протягивают новые полиэтиленовые. При строительстве водопроводов больших диаметров также используют санацию методом наплавления, когда внутри трубы напыляют специальный состав, который делает ее крепче и позволяет увеличить скорость протока.

Новый парк наполовину разрушен. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Резервные ветки будут строить по новым технологиям

Нужно строить и резервные ветки канализации, чтобы авария на коллекторе не приводила к тому, что полгорода остались без воды и отопления.

Как отметил заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев, в первые дни масштабной аварии с Министерством строительства и ЖКХ РФ власти уже обсудили проекты по развитию коммунальной инфраструктуры. Сейчас вместе с городскими властями прорабатывают возможные решения со специализированными научно-исследовательскими институтами и с компаниями, которые строили дюкеры и ЛОСы, потому что не менее важна очистка стоков.

- У нас уже есть опыт работы и в рамках инвестиционного соглашения – прокладывали коллектор Разгуляевский, рассчитывая на перспективу застройки Дзержинского и Городищенского районов. На этом участке он тоже был диаметром порядка 800 - 1000 мм, были использованы все виды работ с трубопроводами системы водоотведения, начиная с прокалывания и микротоннелированиея до работы на эстакаде, - рассказал Олег Николаев.

Пока же чиновники и проектировщики поднимают материалы, изучают технологии. Их задача – обеспечить безопасность действующих коллекторов и дальнейшее развитие системы водоотведения миллионного города.

- Нельзя объять необъятное, - предупреждает губернатор. – Нужно делать поэтапно участки. начиная с наиболее сложного.

Участок аварийного коллектора, идущий по пойме из Ворошиловского и Советского районов, как раз один из самых сложных. Там и большой перепад высот, и повороты, и самотек, и глубина. Все это дает большую нагрузку на трубы.