С 1 марта в Волгоградской области введут новый метод расчета платы за ЖКХ

Изменения в платежках волгоградцы увидят не в марте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России внесло изменения в правила* определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов на содержание общего имущества (СОИ) в многоквартирных домах. Новшества вступят в силу с 1 марта 2023 года. Изменятся ли нормативы в Волгоградской области, и как это повлияет на суммы в платежках жильцов многоквартирных домов, сайту volgograd.kp.ru сообщили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

Что изменится с 1 марта 2023 года в Волгоградской области?

- Изменения вступают в силу с 1 марта 2023 года. С этого момента уполномоченные органы начнут работу по пересмотру установленных нормативов в соответствии с новыми требованиями, - пояснили в ведомстве.

Поправки касаются оплаты горячей и холодной воды, электричества и водоотведения. Но изменения в своих платежках из-за новых нормативов на коммуналку и СОИ, если они будут, волгоградцы увидят не в марте, а гораздо позже. При этом не факт что суммы в квитанциях заметно изменятся.

- Одним из ключевых изменений при расчете нормативов на содержание общего имущества является введение при их расчете метода аналогов, - поясняют в комитете тарифного регулирования. – То есть на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в конкретных многоквартирных или жилых домах, оборудованных общими (коллективными) и индивидуальными приборами учета ресурсов.

Но сделать это не так просто. Согласно Правилам №306*, к выборке типичных домов есть определенные требования. Пересчитают нормативы по методу аналогов, только если будет необходимый объем выборки. При этом данные для расчетов возьмут на основании установленных в одинаковых зданиях приборов учета. Если же таких данных не будет или их окажется недостаточно (что более, чем вероятно), применят расчетный метод.

Вырастут ли нормативы и на сколько?

- На сегодняшний день сложно сказать, в какую сторону изменятся нормативы при расчете с использованием метода аналогов, поскольку это будет зависеть от фактических данных по потреблению коммунальных ресурсов многоквартирными и жилыми домами, - поясняют специалисты.

Напомним, тарифы на коммуналку в Волгоградской области, как и по всей стране, в 2023 году меняться не будут. Их уже дважды повышали в 2022-м. Напомним, первое повышение ввели с 1 июля. Плюс еще на 9% выросли тарифы с 1 декабря. Правительство обещало, что до 1 июля 2024 года индексации уже не будет.

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* Утверждены постановлением правительства РФ №306 от 23.05.2006.