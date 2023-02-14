Квартиры в новостройках в Волгоградской области подорожали за 3 месяца на 2,7%

В Волгограде подорожали квартиры Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области за 3 месяца выросли цены на квартиры. В новостройках в IV квартале 2022 года жилье подорожало на 2,7% по сравнению с III кварталом. На вторичном рынке за этот же промежуток времени квадратные метры стали дороже на 1,8%. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Волгоградстата.

В квартирах низкого качества на вторичном рынке средняя цена квадратного метра в IV квартале прошлого года составила 50,5 тысячи рублей – это на 200 рублей меньше, чем в III квартале. В остальных типах жилья на вторичке стоимость выросла. В типовых квартирах квадратный метр стоит 52,4 тысячи рублей, подорожав на 400 рублей. В жилье улучшенного качества «квадрат» оценивается в среднем в 71,1 тысячи рублей, что на 900 рублей больше, чем в III квартале. В элитных квартирах Волгограда и области средняя цена за квадратный метр составляет 87,3 тысячи рублей – на 2,2 тысячи рублей больше по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Инфографика Волгоградстата

На первичном рынке стоимость квадратного метра в типовом жилье составляет 79,9 тысячи рублей, в III квартале было 79,6 тысячи рублей. В квартирах улучшенного качества «квадрат» оценивается в среднем в 75,6 тысячи рублей, подорожав за 3 месяца на 2,6 тысячи рублей. В новых элитных квартирах цена квадратного метра – 102,2 тысячи рублей, что на 5,2 тысячи больше ценника III квартала.

- Средняя цена квадратного метра жилья в многоквартирных домах в регионе в IV квартале 2022 года на первичном рынке составила 79,8 тысячи рублей, на вторичном рынке – 62,3 тысячи рублей, - отметили в Волгоградстате.

Инфографика Волгоградстата

В Волгоградской области цены на квартиры оказались одни из самых низких в Южном федеральном округе в III квартале, ниже только в Астраханской области и Республики Калмыкия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году жители Волгоградской области оформили ипотеку на 53 млрд рублей (подробнее)