Каждый пятый волгоградец нашел любовь на работе

Чаще всего любовь находят на работе или в интернете. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед Днем всех влюбленных сервисы по поиску работы решили выяснить, где волгоградцы нашли свою вторую половинку и были ли у них служебные романы. Оказалось, что каждый пятый нашел любовь на работе, а каждый третий хоть раз в жизни заводил отношения с коллегой. Такие данные опросов приводят SuperJob и hh.ru, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Чаще всего волгоградцы находят свою любовь на работе и не только среди коллег. В этом признались 21% респондентов. Вторым по популярности местом знакомств стал интернет: 12% нашли вторую половинку после общения в соцсетях и мессенджерах, еще 4% -в дейтинг-приложениях или на сайтах знакомств. Благодаря друзьям нашли любовь 9% волгоградцев, 8% встретились на улице, 7% - в университете. Еще 5% познакомились с будущим мужем или женой в школе. Гораздо реже встречают любовь на отдыхе, в ресторане и на вечеринке, в магазине и в транспорте.

При этом у 34% волгоградцев хоть раз в жизни случался роман с коллегой. Женщины реже мужчин заводят отношения на работе. Ведь об этом сразу становится известно всем, начинаются сплетни, а начальство в 20% случаев относится к романам крайне отрицательно.

Не склонны мешать труд и личную жизнь работники сферы науки и образования (76%) и розничной торговли (58%). И тому есть основания. Доходят до серьезных отношений и брака после служебного романа, по признанию самих волгоградцев, лишь единицы. В 68% случаев пара быстро распадается. 14% после поженились, еще 4% уже успели развестись.

Хотя у любви с коллегой некоторые находят и другие плюсы. Так, 29% респондентов отмечают, что в этом случае всегда есть тема для разговора, 21% считают преимуществом возможность проводить больше времени вместе. Некоторым любовь на работе помогает строить карьеру, а кого-то избавляет от ревности.