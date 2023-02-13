ЕвроХим готовит к запуску линии грануляции Гремячинского ГОКа

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Хлористый калий, необходимый для всех видов сельскохозяйственных культур, получают путем обогащения сильвинитовой руды, добываемой в руднике Гремячинского ГОКа.

С помощью линии грануляции порошковый хлористый калий перерабатывается в гранулы. В таком виде калийное удобрение более эффективно, так как гранулирование замедляет растворение питательных элементов в почве и продлевает действие полезного компонента. Кроме того, использование хлористого калия в гранулированном виде выгоднее из-за уменьшения расхода удобрения при внесении в почву.

В процессе проведения пусконаладочных работ на первой линии грануляции на Гремячинском горно-обогатительном комбинате уже получено более 35 тыс. тонн гранулированного хлористого калия (KCI). Запуск второй линии позволит значительно увеличить выпуск высоколиквидного гранулированного хлористого калия, расширит продуктовую линейку и обеспечит выход на новые рынки сбыта.

С запуском в работу обеих линий выпуск гранулированной готовой продукции ЕвроХим-ВолгаКалием возрастет более чем в два раза и в дальнейшем позволит выйти на проектную мощность 1,15 млн. тонн в год.

Развитие мощностей грануляции готового продукта способствует созданию дополнительных рабочих мест, повышению конкурентоспособности компании ЕвроХим на мировом рынке удобрений.