В страшном ДТП на Ставрополье погиб воспитанник волгоградской академии СК «Ротор»

Имран Хаваяшхов занимался в команде академии среди ребят 2009 года рождения. Фото: СК "Ротор".

Накануне, 31 октября, в Ставропольском крае произошло страшное ДТП, в котором погиб воспитанник волгоградской академии СК «Ротор» Имран Хаваяшхов. Юному футболисту было всего 13 лет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе волгоградского клуба.

По информации Госавтоинспекции Ставрополья, в 15.00 в понедельник на 308 км трассы «Кочубей- Нефтекумск– Зеленокумск– Минеральные Воды» мужчина за рулем «Kia Optima» по неизвестной причине оказался на встречной полосе, где столкнулся с эвакуатором «Чайка-Сервис». С тяжелыми ранениями были госпитализированы 39-летний водитель и его 13-летний сын. Несмотря на усилия врачей, спасти Имрана, который в момент аварии находился на переднем сидении, не удалось.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

- Со слов водителя эвакуатора, автомобиль «Kia» внезапно начал «вилять» по проезжей части, а затем свернул на встречную. Водитель погрузчика попытался уйти на обочину, но избежать столкновения не смог, - отметили в ГИБДД Ставропольского края.

Полицейские не исключают, что у водителя иномарки могли случиться проблемы со здоровьем, или он уснул за рулем.

- Признаки опьянения у гражданина отсутствуют. За последние 2 года он 19 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, - добавили в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в академии СК «Ротор», Имран Хаваяшхов родился в Нальчике. В последнее время футболом он занимался в Волгограде в команде академии среди игроков 2009 года рождения.

- Руководство, тренерский состав и родители воспитанников академии СК «Ротор» выражают соболезнования родным и близким Имрана, - написала слова скорби пресс-служба Академии «Ротор».