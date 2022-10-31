В Волгоградской области открылся первый «умный» офис банка ВТБ

Фото: Эдуард Пальгунов

ВТБ меняет подход к обслуживанию клиентов. Мягкий свет, приятный глазу интерьер, отсутствие очередей и никаких преград между клиентом и сотрудником банка. В Волгоградской области открылся первый «умный» офис. Появился он в городе Волжский. Отделение модернизовали в рамках новых стандартов развития региональной сети банка. Сайт volgograd.kp.ru побывал на открытии обновленного офиса, где к каждому клиенту предусмотрен индивидуальный подход.

Фото: Эдуард Пальгунов

- Мы открыли первый мультиформатный офис в Волжском– городе-спутнике Волгограда обладающий огромным экономическим потенциалом. Здесь активно развивается предпринимательство, реализуются инвестиционные инфраструктурные проекты, жители города активно пользуются финансовыми услугами. Поэтому мы приняли решение трансформировать наше отделение, предложив клиентам совершенно иной формат сотрудничества с финансовым партнером, - рассказал управляющий банка ВТБ в Волгоградской Области Владимир Русаев.

НИКАКИХ БАРЬЕРОВ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И СОТРУДНИКОМ

Фото: Эдуард Пальгунов

Модернизированное отделение банка в Волжском находится по адресу улица Мира, 30. При входе у клиента нет необходимости искать определенное окно, чтобы решить свой вопрос. За него это делает автоматизированная система, которая способна анализировать запросы и распределять общий поток посетителей. Электронная очередь позволяет не тратить много времени для посещения офиса. Она увеличивает скорость обслуживания на треть. В отделение нет «классической» фронт-линии, состоящей из череды окон и стоек, визуальна создающих барьер между клиентами и специалистами банка. Вместо них столы с удобными столами и креслами в общем зале, а также отдельные уютные переговорные.

Последние стали настоящей визитной карточкой модернизированного офиса. Это помещения, в которых менеджер беседует с клиентом за закрытыми дверями. Обстановка позволяет не отвлекаться на посторонних и сосредоточиться на решение личного вопроса. Новый дизайн, цветовая гамма и комфортный свет в переговорных располагают к конструктивному общению между клиентом и сотрудником.

Подобный формат обслуживания получил высокую экспертную и позволил банку стать призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».

ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ НИ ДЛЯ КОГО

Фото: Эдуард Пальгунов

В новом отделении предусмотрели все условия для людей с ограниченными возможностями, Чтобы они не испытывали дискомфорта, перед входом есть пандус, с помощью которого они без преград могут попасть внутрь помещения. Для клиентов с нарушениями зрения адаптированы вывески, обозначения и банкоматы, а также установлено оборудование для слабослышащих посетителей.

- На первом этапе в офисе будет обслуживаться порядка 1,1 тысячи юридических лиц и более 8,4 тысячи жителей города. Однако уверен, благодаря модернизации клиентский поток в отделении существенно возрастет, - подчеркнул Владимир Русаев.

ДОКУМЕНТЫ СТАЛИ ЭЛЕКТРОННЫМИ

Фото: Эдуард Пальгунов

Сотрудникам помогают отреагировать на запрос клиента «суфлеры» - внутрибанковские сервисы, которые определяют потребность клиента по истории его взаимодействия с финансовыми услугами, к примеру, в приложении ВТБ Онлайн. Менеджер видит определенное досье посетителя и предлагает персональные финансовые услуги.

Фото: Эдуард Пальгунов

ВТБ заботится об экологии, максимально ограничив объем используемой бумаги при проведении банковских операций. Большинство документов электронные. Благодаря этому преобразился и интерьер отделения -пространство не загромождают объемная оргтехника, компьютеры и папки. Сотруднику нужен только ноутбук, клиенту вместо множества подписей достаточно сделать несколько кликов в своем смартфоне. Документы в электронном виде хранятся в приложении телефона. Если все-таки нужно что-то распечатать или отсканировать, в отделении предусмотрен уголок с оргтехникой.

Татьяна Костромина является клиентом ВТБ с 20-летним стажем. Ее позвали на открытие модернизированного офиса, в котором она оценила все его преимущества.

- Я, конечно, поражена и удивлена, что в Волжском появился такой красивый, удобный и, наверное, один из лучших офисов банка не только в нашем городе, но и в Волгограде, - рассказала волжанка.

ЭТОТ «УМНЫЙ» ОФИС – НЕ ПОСЛЕДНИЙ В РЕГИОНЕ

Волжскому повезло обрести первый «умный» офис ВТБ. Однако подобное отделение в регионе не будет единственным. В следующем году оно появится и в Волгограде.

В Волжском отделение работает в будние дни с 10.00 до 19.00 часов. Банкоматы доступны круглосуточно.