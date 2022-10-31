Спорт – объединяющая сила «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Среди приоритетных направлений компании - развитие корпоративного спорта, популяризация здорового образа жизни и проведение спортивных турниров.

На основе профсоюзной организации Гремячинского горно-обогатительного комбината созданы и действуют футбольные, волейбольные и другие спортивные команды. Традиционным и излюбленным мероприятием для сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината стала спартакиада, которая впервые стартовала в 2021 году.

В рамках корпоративной спартакиады 2022 года уже проведена большая часть турниров, среди которых «Веселые старты», дартс, мини-футбол, фаертаг, перетягивание каната, гиревой спорт, пляжный волейбол и другие.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Следующим долгожданным этапом соревнований для спортсменов стал пауэрлифтинг, командный зачет, где сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» продемонстрировали свои отличительные черты - выносливость и силу духа.

Судьи оценивали достижения спортсменов разных весовых категорий с помощью формулы Wilks. Согласно этой системе сильнейший участник выявляется путем соотношения между собственной массой атлета и поднятым им весом.

В личном зачете отличился Михаил Чухряев из команды «Транстрой», который выполнил норматив кандидата мастера спорта с результатом 155 кг. Вдохновить на новые свершения помогла его супруга, которая пришла не только его поддержать, но и подстраховать в жиме штанги лежа. По словам самого Михаила, совместные семейные тренировки и соревнования очень сближают и мотивируют.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«В моей работе бывает разный физический труд, поэтому чтобы и ноги были крепкие и спина, чтобы ничего не сорвать, тяжелая атлетика как раз и помогает развивать не только выносливость и физическую силу, но и силу духа для новых достижений в работе», - поделился горнорабочий подземный Михаил Чухряев.

По результатам прошедших соревнований лидирующее место занимает команда «Управление ГОКа», второе и третье места - «СОФ» (сильвинитовая обогатительная фабрика) и «Транстрой» соответственно.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Заботой о сотрудниках компания обеспечивает хорошую атмосферу на предприятии, благоприятные условия для создания новых производственных мощностей, приток высококвалифицированных специалистов и повышение уровня производительности.