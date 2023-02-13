4 района Волгограда останутся без света 14 февраля

В Волгограде сотни домов обесточат во вторник Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тысячи жителей четырех районов Волгограда проведут 14 февраля без электричества. Из-за плановых ремонтных работ обесточенными в этот день останутся улицы Краснооктябрьского, Кировского, Красноармейского и Ворошиловского районов. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в ресурсоснабжающей компании "Россети Юг - Волгоград".

Больше всего пострадают жители Ворошиловского района. С 13 до 17 часов отключат свет в домах №27, 27/1, 29/1, 29, 31/1, 31, 35, 37, 43, 36-42, 42/2, 46, 46а, 48б по улице Елабужской, №82 и 82а по Ельшанской, №71а, 71-77, 72а, 74-80 по Котлубанской, №41, 43, 43а, 45, 46, 48 по улице Ленкоранская, №31, 31а, 33д, 33а, 33б, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47 по улице Ставропольская. С 9 до 13 часов без электричества останутся жители домов по улице Валдайской, 196а, Вяземской, 49, Кронштадской, 82-92,71, Кузнецкой, 105-113, 136, 138-140, 142а, 144, Радомской, 5-11, Уржумской, 9, 11а, 11б, 15-31, 10-32 и Чигиринской, 1-17, 6-12. С 8.00 до 17.00 электричества не будет на улицах Ужгородской, 76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112, 114-128, Благодатной, 32-38, 41-45, 47-53, 2-22, Светлоградской, 2-22, 1-21, 49-57, Привольной, 2-26, Семенова-Тян-Шанского, 22/40, 22/9, 22/29, 22/31, 22/28, 22/26, 22/24, 22/33, 22/19, 22/13, 44/120-44/136, 44/119-44/133, 124 , 44/123, 44/122, 44/148, 44/121, 44/129, 44/142, 44/143, 44/144, 44/155, 44/141, Сердобской, 2-32, Неждановой, 10д/112, 10д/133, 10д/116, 10д/118, 10д/126, 26,, 15, 10д/78, 78, Солдатской, 1-11, 25, 35, 2-8, 24, 36, Полетаевской, 32, Дружбы, 6, 20, 32, Актюбинской, 3-11, 2-16, 2а, Солнечной, 1-15, 22, 33, 41, Верейской, 1, 3, 30, 7, 9, 13-15, 52, Абаканской, 11, Мирной, 17, Вьюжной, 2/31, 83, 95, 151-154 , 27, 28, 41, 42, 44, 47-51, 55, 57-63, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 81, 82, 52, 96-98, 101-103, 105-113, 150, 22, 23, 25, 31, 37, 39, 40, Серноводской, 15, 31, 36, 46, 51, Тирольской, Купавинской, Рублева, Тарханской, Медведицкой, Рублевской, Вишневского, Сходненской, Спокойной, в СНТ Спартак, Отдых, Прогресс, Победа, Волжанин.

В Краснооктябрьском районе без света с 9 до 17 часов останутся те волгоградцы, которые проживают по следующим адресам: ул. Руднева, 22а, 90-102, 95-113, 109, переулок Вогульский, 15, 17, 19а, ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а, ул. Заполярная, 3-9, 14, 16, ул. Южная, 4-8, 1-7, ул. Западная, 6-10, 5-11, ул. Новинская, 6-12, 7-13, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5.

В Кировском во вторник среди коммунальных страдальцев с 9.00 до 17.00 окажутся жильцы домов по адресам: ул. Шаблиевская, 14-42, 23-67б, ул. Кременская, 22-58, 21-55, ул. Перещепинская, 5-13, ул. Внуковская, 2-18б, 3-15, ул. Верхнеднепровская, 1-7, 2-14, ул. Нижнеднепровская, 1-7, 4-12, ул. Каунасская, 21-29, 4-10, ул. Клайпедская, 25-29, 14-18.

В Красноармейском районе Волгограда 14 февраля с 9.00 до 17.00 останутся без электричества горожане, проживающие по адресам: ул. Дачная, 54-98, 148, 154, 154а, 152, 101, 105, 109, 111, 127, 129, 131, 133, 139, 125-133, 151, 153, ул. Колесная, 99-133.