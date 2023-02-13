Фестиваль первоцветов в ботаническом саду вызвал ажиотаж у волгоградцев - фото

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском областном ботаническом саду в Волжском проходит фестиваль первоцветов. С первого дня он вызвал настоящий ажиотаж. Посмотреть на первые цветы волгоградцы могут с 12 по 19 февраля 2023 года. Оно того стоит – в оранжереях представили около 50 тысяч тюльпанов, цикламенов, фрезий и других прекрасных вестников весны всевозможных расцветок. Корреспонденты сайта volgograd.kp.ru побывали в ботсаду и предлагают посмотреть фоторепортаж.

В оранжереях расцвели девять сортов гиацинтов, 16 сортов великолепных нарциссов и более 20 видов тюльпанов, в том числе очень редкие. А еще примулы и мускари, ландыши и печеночницы, форзиция и даже сирень. В этом году специалисты волгоградского областного ботсада вывели несколько новых сортов, которые удивят своей нежностью и красотой.

За первые дни фестиваля первоцветов посмотрели на них и сделали селфи в фотозонах и в платьях из живых цветов несколько тысяч человек. Попасть на выставку можно до конца недели с 9 до 16 часов. Оранжереи расположены в Волжском на улице Набережной, 2Л.

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прекрасные нарциссы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль первоцветов в волгоградском областном ботаническом саду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ