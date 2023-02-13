На западе Волгограда загорелся рынок «Олимпия»

Пожарные расчеты тушат возгорание. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сегодня, 13 февраля 2023 года, утром загорелся рынок «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда. Пожар произошел в одном из павильонов, сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Первыми возгорание заметили жители близлежащих домов, которые увидели столб черного дыма и вызвали спасателей. Сообщение на телефон диспетчера поступила около 10.45 утра. Прибывшие на место возгорания пожарно-спасательные подразделения установили, что горит павильон размером 5 на 6 метров.

- В 10.51 объявлена локализация на площади 40 метров, - прокомментировали ситуацию в ведомства.

По информации ведомства, есть ли пострадавшие при пожаре– пока неизвестно, информация уточняется. Причину пожара еще предстоит выяснить экспертам.