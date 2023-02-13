Неврологическое отделение в сети клиник «МЕДСИ-ДИАЛАЙН»

Ведущий врач-невролог Рязанцева Светлана Владимировна. Фото: ООО «ММЦ ДИАЛАЙН»

Лечение головных болей и мигрени проходит при помощи Медицинского прибора Цефали под контролем врача-невролога. Цефали предлагает оптимальное сочетание эффективности и безопасности в сравнении с современной противомигренозной фармакотерапией. Он является первой линией терапии для пациентов с частыми приступами мигрени. Цефали может способствовать снижению применения лекарственной терапии и повышению качества жизни пациентов, страдающих от мигрени.

В многопрофильных клиниках «МЕДСИ-ДИАЛАЙН» по адресам: г.Волгоград, б-р им.Энгельса, 27 Б и ул.50 лет Октября, 27 лечением мигрени и головных болей занимается ведущий врач-невролог Рязанцева Светлана Владимировна.

Можем предложить процедуру, которая сегодня уже известна и эффективная в лечении многих неврологических заболеваний. Она поможет избавиться от многих неприятных состояний: от мигрени и болезненной менструации до лечения незаживающих трофических язв, воспалительных, метаболических заболеваний суставов и позвоночника.

Фото: ООО «ММЦ ДИАЛАЙН»

Эта процедура так же широко применяется для лечения следующих заболеваний:

Остеохондроз, грыжи и протрузии межпозвонковых дисков. Карбокситерапия показана как в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, так и в их профилактике.

Гонартроз (артрит коленного сустава, в том числе посттравматический), коксартроз (артрит тазобедренного сустава), плечелопаточный периартрит — с возрастом обостряются хронические или впервые возникают различные суставные заболевания, хрящевая ткань истончается, сосуды, питающие сустав, теряют свою былую эластичность, нарушается кровообращение, возникает воспаление, и как следствие — боль. Сеансы карбокситерапии помогут насытить ткани кислородом, ускорить обменные процессы, уменьшить воспаление и снять боль; Невралгия: симптомы вегетососудистой дистонии, мигрени хорошо купируются с помощью сеансов карбокситерапии. Преимуществами применения карбокситерапии по сравнению с другими способами лечения перечисленных заболеваний является ее безопасность, минимальная инвазивность и сочетаемость с другими физиотерапевтическими видами процедур и медикаментозным лечением.

Электронейромиография (ЭНМГ) - это один из самых известных информативных методов исследования. Он позволяет на ранней стадии выявить различные неврологические заболевания.

В современной медицине есть 2 метода исследований

Электронейрография - это особенный метод оценки скорости проведения электрического сигнала по нервам, выполняется с помощью накожных липких электродов.

Электромиография - это исследование электрической активности мышц в состоянии покоя и при их сокращении.

Для точной постановки диагноза обычно выполняется оба исследования.

Направить на ЭНМГ могут следующие специалисты: ревматолог, врач-невролог, нейрохирург, терапевт, травматолог, эндокринолог.

Какие показания к электромиографии: - травмы нервов - мононейропатии верхних и нижних конечностей - неврит лицевого нерва, невралгия тройничного нерва. - радикулопатии, - сильные боли в спине, - поражения сплетения, - сахарный диабет, а также болезни щитовидной железы; - болезнь мотонейрона (БАС), - болезнь Бехтерева, а также другие ревматологические заболевания, - различные нервно-мышечные заболевания (миастения, миопатия, миотония, паранеопластические синдромы, мышечная дисторофия). - при нарушении эректильной функции нейрогенного генеза.

Электронейромиография – это абсолютно безопасный и точный метод диагностики.

Проводится процедура в основном лежа, иногда сидя. На кожу в области проекции нервов устанавливаются электроды, с помощью которых проводится регистрация потенциалов.

Очень важно, чтобы пациент перед началом процедуры предупредил о наличии любых заболеваний и рассказал о лекарствах, которые он принимает.

Обязательно перед электромиографией пациенту надо за 3-4 дня перестать принимать лекарства и за 4-5 часа до процедуры, не рекомендуется курить и употреблять кофеин.

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