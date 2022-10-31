В Волгограде банде работорговцев дали 27 лет колонии на троих

Банда работорговцев из четырех человек орудовала в регионе четыре года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде 31 октября 2022 года Красноармейский районный суд огласил приговор троим участникам банды работорговцев, которые похищали людей и продавали их в рабство фермерам. Троих жителей региона признали виновными в похищении человека и торговле людьми. Также 33-летнему фигуранту уголовного дела добавили срок за грабеж и сбыт имущества, добытого преступным путем. Троим участникам банды дали более 27 колонии строгого режима на троих, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- Суд приговорил 33-летнего фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 10 лет лишения свободы, 36-летнего – к 8 годам 2 месяцам лишения свободы, 54-летнего – к 9 годам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре.

Как установил суд, банда работорговцев из четырех человек орудовала в регионе в течение четырех лет – с 2016 по 2020 годы. Искали людей без определенного места жительства, алкоголиков. Представлялись сотрудниками полиции и требовали сесть в машину. Некоторых пришлось уговаривать за бутылку. Но в основном ассоциальные личности не оказывали сопротивления.

Потерпевшими по делу признали четверых мужчин и трех женщин в возрасте от 40 до 55 лет, которых продали в качестве рабочей силы на животноводческие фермы в Калмыкию и Астраханскую область. За одного работника фермеры платили 10 – 12 тысяч рублей.

Свою вину осужденные не признали, они еще могут обжаловать приговор. До этого к 4,5 годам в колонии приговорили еще одного их сообщника, который полностью признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.