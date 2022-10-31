Холодный фронт накроет Волгоград и область в начале ноября

В Волгограде похолодает с первых дней ноября. Фото: Семен ШПАК

Начало ноября принесет в Волгоградскую область похолодание. Уже в первую ночь месяца температура в Волгограде впервые перешагнет минусовую отметку, по области подморозит до минус 2 градусов. Дождь будет идти вместе со снегом. Но задержится такая погода ненадолго. Лишь после оттепели в последней декаде месяца ударят крепкие морозы. Какой будет погода в Волгограде в ноябре 2022 года, рассказала сайту volgograd.kp.ru начальник отдела ОМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Мокрые рекорды

Осень 2022 года в Волгоградской области выдалась непривычно дождливой. Циклоны один за другим выходили то с севера, то с Черного моря. Небо то хмурилось, то плакало, а 27 октября в Волгограде за день выпало более 70% месячной нормы осадков. По региону рекорды по дождям поставили и сентябрь – около 200-215 % месячной нормы осадков по региону, и октябрь – полторы нормы. Ноябрь, по предварительному прогнозу синоптиков, будет уже не столь щедрым на осадки, а дождь будет идти вперемешку со снегом.

- В ноябре осадки ожидаются около нормы и меньше нормы. Снег будет идти, но почти сразу таять. В последние годы по северу области в конце ноября уже устанавливается снежный покров, в Волгограде и на юге области это случается уже в декабре, - рассказала Наталья Алатырцева.

Минус с первого дня

С первых же дней ноября 2022 года волгоградцы будут кутаться в теплые куртки и шарфы. Погода будет неприятной.

- В начале первой декады ноября с прохождением холодного атмосферного фронта ожидается понижение температуры. Ночью по области подморозит от -2 до +3 градусов, в Волгограде – около нуля. Это будет первая ночь в сезоне с минусовыми температурами. Возможны кратковременные осадки - снег, мокрый снег, но снежный покров не установится. Днем будет 1-3 градуса выше нуля, - отмечает синоптик.

Такая погода продержится несколько дней. Потом немного опять потеплеет, температуры будут хоть и не очень высокие, но все же плюсовые. Большую часть ноября волгоградцев ожидают температурные качели.

- И только в третьей декаде ноября в Волгограде и области ожидаются крепкие морозы до минус 10-12 градусов, - рассказала Наталья Алатырцева.