Две беременности после ЭКО: волгоградские врачи спасли роженицу с редкой патологией и ее малыша

Медики спасли женщину и ее дочку. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Бригаде из 11 врачей волгоградского перинатального центра №2 удалось спасти жизнь роженице с врастанием и полным предлежанием плаценты. В результате сложнейшей операции на свет появилась девочка весом 1 килограмм 860 граммов. Сейчас маму с новорожденной малышкой выхаживают другие врачи, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

Случай сложный и довольно редкий. Женщина не могла забеременеть самостоятельно и в 2018 году решилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения, родила малыша. В прошлом году 36-летняя волгоградка снова пошла на ЭКО, и снова забеременела. После рождения первого ребенка и кесарева сечения у нее остались послеоперационные рубцы. Так что беременная была на особом контроле врачей с первого триместра.

С 32-й недели будущая мама лежала в перинатальном центре под круглосуточным наблюдением, ее консультировали специалисты федеральных центров. А уже на 34-й неделе медики НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова решили – пора кесарить. Врастание плаценты грозило волгоградке внутрибрюшным кровотечением. К счастью, спасти удалось и маму и малыша.

Врачи сделали роженице аутогемотрансфузию - для восстановления объема крови использовали ее собственную кровь. Прокесарили женщину с иссечением рубца и восстановлением матки. Так что при желании она снова сможет родить. Раньше в таких случаях матку сразу удаляли. Теперь каждый год в Волгограде по этой методике спасают жизни 8-10 рожениц.