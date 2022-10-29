В Волгограде умер 5-летний ребенок, отравившись арбузом

Следователи назначили ряд экспертиз. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело после того, как 5-летний ребенок умер, отравившись арбузом. Внукам арбуз купил дедушка, с отравлением слегла вся семья, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- В настоящее время 11-летней девочке продолжает оказываться необходимая помощь, угрозы ее жизни нет, - рассказали в ведомстве.

По данным СК, 58-летний волгоградец 27 октября решил напоследок побаловать внуков арбузом. Купил его в овощной палатке рядом с домом, на улице 64-й Армии. Ели арбуз и сам дед, и 11-летняя внучка, и 5-летний внук. Но вскоре все трое почувствовали недомогание. На следующий день детям стало хуже, и их забрали в больницу. Медики не смогли помочь 5-летнему мальчику, он скончался.

- По предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть ребенка наступила в результате токсического гастроэнтерита, - рассказали в СКР.

На сегодня следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Они ждут результаты целого ряда судебных экспертиз.