В регионе приняты меры поддержки семей добровольцев и контрактников

Фото: Ирина СИМОНОВА

Соответствующий закон принят сегодня региональным парламентом.

Документ предусматривает комплекс мероприятий для семей защитников Отечества, которые принимают участие в качестве добровольцев и по контрактам (заключенным после 24 февраля 2022 года) в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины.

Так, семьи данных категорий граждан смогут бесплатно получать юридическую помощь, детям будут предоставлены сертификаты на отдых и оздоровление в учреждениях Волгоградской области с полной оплатой их стоимости за счет средств регионального бюджета. Студентам, обучающимся очно в государственных ссузах, будут назначены именные стипендии в размере 1100 рублей ежемесячно. Кроме того, они и школьники 5–11 классов муниципальных общеобразовательных организаций будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Напомним, ранее указанные меры были установлены для помощи семьям граждан, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации. Закон был разработан по инициативе губернатора Андрея Бочарова и принят облдумой. В нем учтены пожелания, озвученные 11 октября на встрече главы региона с представителями семей мобилизованных.