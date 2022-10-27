Секреты мастерства диспетчера Марины

Фото: Ирина СИМОНОВА

. На всех этапах производственного процесса задействовано порядка 1500 человек. Логистикой по перевозке пассажиров и грузов масштабного предприятия занимается диспетчер участка автомобильного транспорта и средств механизации Марина Ивановна Дударева.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Марина работает на Гремячинском горно-обогатительном комбинате с 2009 года, практически с момента основания ГОКа. Свой трудовой путь на предприятии она начала сразу диспетчером, так как за плечами уже был пятилетний опыт работы по этой профессии.

В тот момент на участке работало всего 16 водителей. В их распоряжении было 20 единиц техники. Кабинет диспетчера был в центральном офисе в городе Котельниково, в 20 километрах от промплощадки, но с развитием комбината рабочее место Марины перенесли в административно-бытовой корпус на Гремячинский горно-обогатительный комбинат. Сейчас Марина Ивановна окончательно обосновалась на территории пожарного депо «ЕвроХим-ВолгаКалия». Там же сейчас и весь автопарк предприятия.

В транспортном цехе в команде с Мариной сейчас трудятся 26 водителей. Некоторые работают посменно, например, водители дежурных автомобилей рудника и цеха централизованного ремонта и технического обслуживания механического оборудования, которые обеспечивают круглосуточную работу важных для комбината подразделений.

Диспетчер знает обо всех транспортных передвижениях и держит их все на контроле. С утра после получения заявки от коллег из других подразделений в приоритете у Марины Ивановны - раздать водителям задания, выписать путевые листы и максимально эффективно и экономично распределить транспорт. Очень важно учесть все с наименьшими затратами для компании.

Марина Ивановна отмечает, что в должности диспетчера такого крупного предприятия нужны предельная концентрация внимания и понимание того, что от твоей работы зависит вся логистика комбината. Очень важно также умение общаться с людьми, находить компромиссы, обладать хорошей памятью, быть решительным и уметь быстро реагировать на изменяющиеся условия.

«Сейчас я с уверенностью могу сказать, что хороший специалист вырастает с годами. Знания накапливаются в процессе работы, когда погружаешься с каждым днем в тему все больше и больше», - рассказывает Марина Дударева.

Водители «ЕвроХим-ВолгаКалия» с большой теплотой отзываются о своей коллеге и напарнице. Молодые сотрудники с уважением называют ее Марина Ивановна, водители постарше между собой ласково зовут ее Маришка, ведь Марина стала для них настоящим другом, всегда готова помочь и отстоять интересы и точку зрения своих коллег.

«Работа диспетчера сложна и интересна, каждый день новые ситуации и задачи, но, несмотря на всю серьезность профессии, дома я - заботливая жена и хозяйка. Очень люблю готовить, экспериментировать с выпечкой, угощать друзей и соседей, - улыбается Марина Ивановна.